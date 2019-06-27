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إليسا تشعل مهرجان موازين بحفل فاق التوقعات.. صور



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أحيت الفنانة اللبنانية إليسا، حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات مهرجان موازين بالمغرب، وسط حضور جماهيري كبير وتخط عدد الحضور الـ 100 ألف.

وتألقت إليسا، خلال الحفل بإطلالة بيضاء أنيقة وقدمت باقة مميزة من أهم أغانيها التي تجمع بين القديم والحديث، وسط تفاعل كبير من الجمهور معها والذي تحول في بعض فقرات الحفل لكورال لأغانيها.


وتعد مشاركة إليسا في الحفل هي الأولى لها بعد خضوعها مؤخرًا لجراحة في يدها وذلك نتيجة مضاعفات علاجها من سرطان الثدي وإزالة الخلايا الليموفية.


وكانت إليسا، قد علقت على أزمة ميريام فارس، حول تصريحاتها عن مصر، قائلة في مؤتمر صحفي على هامش مهرجان “موازين”: “كل إنسان يخطئ، ولازم الإنسان يخطئ ليعرف حدوده وشو بده يقول، طبعا سمعت ما قالتهُ ميريام، وأنا مصر بالنسبة لي خط أحمر مثل بلدي لبنان”.


وأضافت: “ميريام أخطأت واعتذرت، يمكن ما كان قصدها، ما بدنا نكبر الشغلة أكتر، وفي النهاية هي مواطنة لبنانية، وأنا عمري ما أتهجم عليها”.




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