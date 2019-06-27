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شابه من قرية دير الأسد تضع مولودها داخل سيارة اسعاف



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وضعت شابه تبلغ من العمر 24 عاما من قرية دير الأسد مولودها في سيارة إسعاف تابعة لمركز حيان وكان الطاقم الطبي بإشراف المضمدين صافي صفي ، خليل غنطوس وخير طحيبش قد استقبل الولادة بطريقة مهنية وقد وضعت المرأة المولود حيث وصفت صحته بالجيدة جدا .


وبعد فحص الام والطفل ، تم نقلهما الى قسم الولادة في مستشفى نهريا لإستكمال الفحوصات الطبية اللازمة .




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