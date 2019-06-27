شابه, من, قرية, دير, الأسد, تضع, مولودها, داخل, سيارة, اسعاف,

وضعت شابه تبلغ من العمر 24 عاما من قرية دير الأسد مولودها في سيارة إسعاف تابعة لمركز حيان وكان الطاقم الطبي بإشراف المضمدين صافي صفي ، خليل غنطوس وخير طحيبش قد استقبل الولادة بطريقة مهنية وقد وضعت المرأة المولود حيث وصفت صحته بالجيدة جدا .

وبعد فحص الام والطفل ، تم نقلهما الى قسم الولادة في مستشفى نهريا لإستكمال الفحوصات الطبية اللازمة .