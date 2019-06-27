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تفاصيل خفيّة في عقد دي ليخت مع يوفنتوس



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أصبح قائد نادي ​أياكس​ الهولندي ​ماتياس دي ليخت​ على بعد خطوة من التوقيع مع ​نادي يوفنتوس​ الإيطالي الذي تفوق في الصراع مع ناديي برشلونة وباريس سان جيرمان للحصول على خدمات صاحب الـ19 عاما.



وبحسب صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية، فإن دي ليخت سيتقاضى راتبا قدره 7.5 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت، على عقد يمتد لخمس سنوات.


وأضافت الصحيفة أن النادي الإيطالي سيضع بندا جزائيا في عقد دي ليخت معه يصل إلى 150 مليون يورو، كما أن الصفقة ستكلف البيانكونيرو مبلغ 67 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت، وهو الرقم الذي يلامس الرقم الذي طلبه أياكس للتخلي عنه (75 مليون يورو).




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