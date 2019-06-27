+ - محمد رمضان ينجو من السجن ويكتفي بدفع الغرامة المالية

نجا الفنان المصري ​محمد رمضان​ من السجن لمدة ستة أشهر، بعد أن قبلت محكمة مصرية أمس الأربعاء الإستئناف المقدم منه على حكم حبسه في القضية المتهم فيها بسبِّ وقذف مدير عام قناة "إم بي سي"، فيما اكتفت بتنفيذ عقوبة الغرامة المالية التي تبلغ قيمتها 10 آلاف جنيه "قرابة 575 دولارًا".

وكان محمد عبد المتعال مدير عام قنوات "إم بي سي" أقام دعوى ضدّ رمضان بتهمة السبِّ والقذف عبر فيديو تسجيلي بثه عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.، وفقًا لنصوص مواد قانون العقوبات، وهو ما استجابت له المحكمة، إلى أن جاء حكم اليوم بالاكتفاء بالغرامة فقط، وإلغاء تنفيذ حكم الحبس.