ابو, مازن:, مستعدون, لمفاوضات, برعاية, دولية,

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الحقوق الوطنية للشعب ليست عقارات تشترى وتباع بالمال، وإن الحل السياسي يجب أن يسبق أي برامج او مشاريع اقتصادية.

وشدد بمؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التشيلي سبستيان بانييرا في مقر الرئاسة بمدينة رام الله اليوم الخميس، على تمسكه بالسلام وفق المرجعيات الدولية.واكد أننا مستعدون للعمل مع آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية المفاوضات بين الجانبين ومواصلة بناء المؤسسات وتمكين الاقتصاد الفلسطيني.وجدد التأكيد على أن ما قامت به الادارة الاميركية من استبعاد ملفات القدس والاستيطان واللاجئين عن الطاولة وقراراتها العقابية بحق شعبنا، جعلتها غير مؤهلة لان تكون وسيطا في عملية السلام وحدها.