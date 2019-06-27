تفجير, انتحاري, في, تونس, وسقوط, ضحايا,

أصيب رجال أمن ومدنيون في تفجير انتحاري استهدف سيارة شرطة، وسط تونس العاصمة، بالقرب من مبنى السفارة الفرنسية.

وتلى الهجوم، هجوم انتحاري ثان استهدف مقر الشرطة العدلية في العاصمة، وأدى إلى إصابة أربعة عناصر من رجال الأمن، وفق الوزارة.وذكرت وكالة رويترز -نقلا عن شهود عيان- أن التفجير الأول استهدف دورية للأمن التونسي كانت متمركزة في الشارع.ووفق الشهود، تم التفجير "الانتحاري" في تقاطع شارعي فرنسا وشارل دي غول وسط العاصمة، على بعد نحو 150 مترا من السفارة الفرنسية.