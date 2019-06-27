القاء, زجاجة, حارقة, على, محطة, الشرطة, الجماهيرية, في, جلجولية,

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تمكنت طواقم الإطفاء والإنقاذ من وقف تسرب مادة الأمونيا من مصنع شتراوس في مدينة...
وضعت شابه تبلغ من العمر 24 عاما من قرية دير الأسد مولودها في سيارة إسعاف تابعة...
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الحقوق الوطنية للشعب ليست عقارات تشترى وتباع...
اصيب شاب 39 عاما باصابات هخطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار في قرية عارة - المثلث اليوم...
ابتدأت في المدينة المقدسة منذ يوم امس مهرجانات الانوار في محيط البلدة القديمة من...
هدمت آليات وجرافات ، اليوم الخميس، مساكن قرية العراقيب في النقب، وشردت سكانها...
تحقق شرطة النقب في ملابسات بلاغ عن حريق شب في روضة اطفال بقرية ام بطين في النقب ,...
تواصل سلطات الجيش الاسرائيلي التحقيق في واقعة تسلل مواطن سوري إلى منطقة جبل الشيخ...
لقي مواطن 42 عاما من سكان بلدة زعتره جنوب شرق بيت لحم مصرعه نتيجة انقلاب مركبته في...
اقدم مجهولون استقلوا دراجة نارية على اطلاق النار على مركبة كانت مركونة بالشارع...