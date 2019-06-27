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القاء زجاجة حارقة على محطة الشرطة الجماهيرية في جلجولية



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تحقق الشرطة في ملابسات حادثة اقدام مجهولين على  القاء زجاجة حارقة على محطة الشرطة الجماهيرية في جلجولية اليوم الخميس .

وقد اسفر الحادث عن اضرار في المبنى الخارجي للمكان دون اصابات تذكر .


ولم تعرف بعد خلفية الحادث.




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