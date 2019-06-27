اصابة, خطيرة, لشاب, تعرض, لاطلاق, نار, في, عارة,

وتم نقل المصاب الى المستشفى لاستكمال علاجه حيث اصيب في القسم السفلي من جسمه .وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

اصيب شاب 39 عاما باصابات هخطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار في قرية عارة - المثلث اليوم الخميس .

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