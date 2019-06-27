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اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في عارة



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اصيب شاب 39 عاما باصابات هخطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار في قرية عارة  - المثلث اليوم الخميس .


وتم نقل المصاب الى المستشفى لاستكمال علاجه حيث اصيب في القسم السفلي من جسمه .

وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.
اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في عارة




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