جديد في البلاد
"JEUNESSE GLOBAL ISRAEL"
شركة منتجات مستحضرات "انتي ايجينغ" والتغذية المتطورة
تصدر – قناع للوجه
Hydrashield מסדרת Luminesce
LUMINESCE™ HydraShield™ Mask
يساعد قناع LUMINESCE ™ HydraShield على تقليل آثار التعرض للمعتدين البيئيين مع أربعة عناصر قوية: مضاد للتلوث وإزالة السموم والترطيب وAPT-200. مصنوع من بيوسليولوز جوز الهند، هذا القناع مليء بزبدة الشيا الغنية بمضادات الأكسدة ومستخلص جذور الأعشاب الآسيوية فائقة الترطيب. البشرة الباهتة المتعبة مُهدأة ومُرطَّبة على الفور. يساعد هذا الحجاب الواقي 4 في 1 على تقوية حاجز البشرة الواقي ليكشف عن بشرة أكثر إشراقاً وشباباً.
الفوائد
يقلل من التعرض إلى المعتدين البيئيين
يرطب مع خلاصة جذور الأعشاب الآسيوية
يرطب البشرة الباهتة المتعَبة
خالي من المواد الكيميائية القاسية والمجففة، والفثالات، والبارابين والكبريتات
الاستخدام
مرة واحدة إلى مرتين في الأسبوع، استخدم قناع Luminesce HydraShield بعد التنظيف باستخدامLuminesce Youth Restoring Cleanser. أَزِل بعناية القناع من الحقيبة وابسط الثني. أزل الطبقة السفلية الواقية، وضع القناع على الوجه. ضع القصاصات على العينين والأنف والفم. أزل الطبقة العلوية الواقية. ملاحظة: ترك الطبقة العلوية أثناء التطبيق يجعل البيوسليولوز أكثر صلابة وأسهل في الوضع. اترك القناع لمدة 20-25 دقيقة. أزل القناع وتخلص منه. بأطراف أصابعك، دلّك برفق المنتج المتبقي على الجلد. استمر مع روتين Luminesce للعناية بالبشرة الخاص بك.
كل عبوة تحتوي على 5 اقنعه السعر الموصي للمستهلك : 409 ₪
متوافر لدى المزوّدين المصرّحين على هاتف 09-8999766
أو في صفحة الفيسبوك الخاصة بالشركة
https://www.facebook.com/israeljeunesse/?fref=ts
عن شركة جلوبال جينسيسJEUNESSE GLOBAL:
تأسست الشؤركة عام 2009 وتنشط اليوم في نحو 140 دولة في أنحاء العالم.
تبيع شركة "جلوبال جنسيس" منتجاتها بواسطة أكثر من نصف مليون مزوّد مستقل في أنحاء العالم.
تدمج "جلوبال جنسيس" بين احدث التطورات والتقدم العلمي الرائد في سلسلة منتجاتها التي تركزّ على تحسين جودة الحياة على مستوى الشكلية ومستوى التوازن الغذائي.
تنشط الشركة في ثلاثة مجالات أساسية – مستحضرات تعيق ظهور التقدم بالسنّ (أنتي ايجينغ) عبر تغذية خارجية، مستحضارت تعيق ظهور التقدم بالسنّ عبر تغذية داخلية، تغذية متقدمة ورقابة الوزن