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البحيري تثير جدل وشكوك متابعيها حول عملية تجميل



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أثارت الممثلة المصرية ​داليا البحيري​ شكوك متابعيها حول إجرائها عملية تجميل، بعد أن نشرت عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لها ظهرت فيها بملامح مختلفة تماماً، وبدا الإختلاف واضحاً في شكل شفاهها، التي بدت أكبر حجماً وكذلك وجنتيها.



متابعو البحيري لاحظوا هذا الإختلاف، وتساءلوا من خلال التعليقات عن سبب خضوعها لعملية نفخ شفاهها، خصوصاً أنها لم تكن تحتاج لذلك، ورأى بعض متابعيها أيضاً أنها شوّهت جمالها.


وقد تجاهلت البحيري هذه التعليقات ولم ترد عليها، بينما نشرت صورة أخرى لها وهي في ميلان، حيث تقضي إجازتها هناك.




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