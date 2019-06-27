البحيري, تثير, جدل, وشكوك, متابعيها, حول, عملية, تجميل,

كلمات متعلقةالبحيري, تثير, جدل, وشكوك, متابعيها, حول, عملية, تجميل,
ردّت الممثلة المصرية ناهد السباعي على منتقدي صورها على البحر، والتي ظهرت فيها...
فاجأت الممثلة السورية سلاف فواخرجي متابعيها، عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع...
احتفلت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل وزوجها، النجم المصري تامر حسني بعيد...
عبرت الفنانة اليسا عن حبها للشعب المغربي وخلال وجودها في الرباط اكدت انها حين تصل...
تعرّض الممثل التركي كيفانش تاتيلتوغ، لتسمم غذائي، يوم أمس بعد ان تناول وجبة غداء...
عادت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي لتطلّ على المتابعين عبر صفحتها الخاصة على...
شارك الفنان المصري احمد جمال المتابعين عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل...
نشرت الفنانة نانسي عجرم احدث صورة لها جمعتها بابنتها الصغرى ليا بعد مرور اشهر...
رغم هجومها الدائم عليه، إلا أن الفنان الفلسطيني محمد عسّاف أشاد بصوت الفنانة...
احيا السوبر ستار راغب علامة حفلاً ضخماَ بمشاركة النجم الشاب طوني قطان في مدينة...