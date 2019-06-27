تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-27 12:00:29 المطران حنا :يحق لنا ان نتسائل اين هم العرب مما يحدث حاليا في القدس من استهداف لمقدساتنا واوقافنا |  2019-06-27 11:30:33 ميركل تعاني من الرعشة مرة أخرى ! فيديو |  2019-06-27 10:52:03 هدم مساكن قرية العراقيب في النقب للمرة 145 |  2019-06-27 10:47:11 احتراق روضة اطفال في ام بطين بالنقب وشبهات للحرق العمد |  2019-06-27 10:32:46 عريقات ردا على كوشنر: أنتم تدمرون شعبنا |  2019-06-27 10:22:25 تسلل مواطن سوري الى جبل الشيخ واعتقاله |  2019-06-27 10:30:42 أغلى المدن للعيش.. هونغ كونغ الأغلى ومفاجأة عربية |  2019-06-27 10:02:42 أوروبا تغلي: الحرارة في ألمانيا وإسبانيا 45 درجة |  2019-06-27 09:30:14 كوشنير: ورشة المنامة ليست رشوة وحققت نجاحا هائلا |  2019-06-27 09:05:57 مصرع مواطن بانقلاب مركبته في بلدة زعتره جنوب بيت لحم |  2019-06-27 08:54:13 طمرة - اطلاق نار على سيارة دون اصابات |  2019-06-27 08:45:07 فنزويلا - إحباط محاولة انقلاب ومخطط لاغتيال الرئيس |  2019-06-27 08:36:02 تحديد موعد قمة بوتين - ترامب في اليابان |  2019-06-27 05:20:03 الاجواء حارة الى شديدة الحرارة وتحذيرات من التعرض لاشعة الشمس |  2019-06-26 23:38:53 عرابة تحتفل بتخريج الكوكبة الثالثة من اطبائها |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

علماء يحذرون من خطر يسكن في أوراق الخس!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حذر باحثو جامعة "جنوب كاليفورنيا" من أن الخضروات الخضراء المورقة، مثل الخس، هي الأكثر احتمالا لنقل البكتيريا الخطيرة المقاومة للمضادات الحيوية.



ولطالما شكّل الخس موضع اهتمام الخبراء، لأن الطيات الطبيعية في الأوراق تجعل من الصعب غسلها جيدا. وغالبا ما تؤكل الخضر الورقية نيئة، ما يعني أن البكتيريا لم تتعرض للحرارة.


وصُنفت الأنواع المقاومة للمضادات الحيوية كواحدة من أكبر الأخطار التي تهدد صحة الإنسان.

وفي الدراسة، أضاف الباحثون سلالات من طفرات بكتيريا E.coli إلى أوراق الخس، قبل إطعامها للفئران التي تلقت علاجا بالمضادات الحيوية مدة 4 أيام، وفقا لتقرير New Scientist.


وتمكنت بكتيريا E.coli من استعمار أمعاء الفئران، على الرغم من علاج المضادات الحيوية.


وأظهرت الأبحاث السابقة أن البكتيريا المقاومة يمكن أن تنتقل إلى الخضروات من خلال التربة المخصبة بالسماد العضوي، أو من المياه المستخدمة لري مزارع المحاصيل.


وعلى الرغم من أن هذه البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية قد لا تسبب عدوى فورية، إلا أن تراكمها في الجسم يمكن أن يطور مرضا يصعب علاجه.


وقُدمت النتائج في مؤتمر الجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة في كاليفورنيا.




كلمات متعلقة

علماء, يحذرون, من, خطر, يسكن, في, أوراق, الخس!,

تابعونــا

عقار في الصغر.. يبعد السرطان في الكبر عقار في الصغر.. يبعد السرطان في الكبر 2019-06-27 | 10:30:42

خلصت دراسة جديدة إلى أن لقاحا مخصصا للأطفال لمواجهة فيروس محدد، يمكن أن يساعد...

مادة في القهوة تحمل مفتاح القضاء على السمنة مادة في القهوة تحمل مفتاح القضاء على السمنة 2019-06-26 | 14:00:02

قال باحثون إن شرب القهوة يمكن أن يخفف الوزن ويجنب الإصابة بالنوع الثاني من...

قلّلوا من إستهلاك الملح والدّهون غير المشبعة قلّلوا من إستهلاك الملح والدّهون غير المشبعة 2019-06-26 | 10:30:28

قال خبراء إن علاج ضغط الدم وخفض الملح والدهون غير المشبعة يمكن أن يمنع زهاء 100...

خبراء يحددون أكثر 10 مواد غذائية فائدة للصحة خبراء يحددون أكثر 10 مواد غذائية فائدة للصحة 2019-06-26 | 08:48:56

وضع خبراء الجمعية الأوروبية للتغذية وخبراء أمراض الجهاز الهضمي، قائمة بأفضل...

33 حالة حصبة في الولايات المتحدة والمرض يتفشى 33 حالة حصبة في الولايات المتحدة والمرض يتفشى 2019-06-25 | 23:30:29

قال مسؤولو صحة اتحاديون، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة سجلت 33 حالة جديدة...

المفاصل والفقرات لن تعيق لياقتك بعد اليوم.. إليك الحل! المفاصل والفقرات لن تعيق لياقتك بعد اليوم.. إليك الحل! 2019-06-25 | 19:13:33

يتحمس الكثيرون لممارسة الرياضة سواء للحفاظ على لياقة بدنية مناسبة أو سعيا...

حمية سحرية لمرضى القلب والضغط المرتفع حمية سحرية لمرضى القلب والضغط المرتفع 2019-06-25 | 14:10:16

يعاني الكثير من الناس من أمراض لها صلة مباشرة بالطعام وطبيعة الحياة التي...

تجربة لقاح ثوري للسرطان على الكلاب! تجربة لقاح ثوري للسرطان على الكلاب! 2019-06-25 | 12:00:58

يستعد علماء لاختبار لقاح ثوري يمكن أن يوفر الوقاية من السرطان عبر تدريب جهاز...

ماذا يحدث لجسمك ودماغك عند الإغماء؟ ماذا يحدث لجسمك ودماغك عند الإغماء؟ 2019-06-25 | 10:38:26

يمكن أن يصاب بعض الأفراد بالإغماء عند عدم وصول ما يكفي من الدم إلى الدماغ، وذلك...

لتقوية المناعة.. اتبع هذه الخطوات! لتقوية المناعة.. اتبع هذه الخطوات! 2019-06-25 | 00:06:34

كشف الدكتور محمد مخلوف استشاري أمراض الجهاز الهضمي في جامعة عين شمس المصرية عن...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids 3 قتلى مصرع مقتل حادث طرق شارع 90 قرب ايلات الجنوب النقب اصابتان خطيرة متوسطة حافلة صغيرة سيارة حادث طرق مفرق البروة كفر ياسيف يتظاهرون طمرة طلاب ثانوية الاقصى القدس البيان بث مباشر : روما و ريال مدريدالمحامي عماد دكور استئناف محكمة قبول رفض انتخابات الفريديس مجلس رئاسة ايمن مرعي احمد برية مخدرات كوكائين 24 كيلوغرام مطار بن غوريون سائحة برازيلية اعتقال مشتبه تل ابيب فراس ابو عكر القدس استئصال تقنية جديدة كتل سرطانية شعريه تسيدك فلسطيني طبي انجاز جورج غريب الناصرة اتهام الشاب دهس شرطي تركه مصابا الكراجات سيارة حادث هرب مصرع عامل دير حنا مجدي سالم زخرون يعكوف ورشة بناء سقط ارتفاع شاهق معجان ميخائيل كيبوتس شاب اسعاف شرطة سليم حسين محمود سائق تراكتور انقلاب مجدل شمس مصرع وفاة هضبة انقلاب حادث عمل حراثة اراضي سخنين بيتار القدس يلاقي مباراة بدون جمهوره ستاد تيدي القدس اتحاد ابناء الليلة مدارس كفر كنا مجاهد عواوده رئيس مجلس محلي جولة تفقدية التوقيت الشتوي غدا الخميس بدء العمل بموجب فصل الخريف العام 2016 البطريركية اللاتينة مدرسة تخريج الفوج الاول من طلابها تحتفل يافة الناصرة حريق كبير فرع بنك مركنتيل قرية دبورية اضرار جسيمة دون اصابات فجر اليوم
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com