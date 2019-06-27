علماء, يحذرون, من, خطر, يسكن, في, أوراق, الخس!,

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خلصت دراسة جديدة إلى أن لقاحا مخصصا للأطفال لمواجهة فيروس محدد، يمكن أن يساعد...
قال باحثون إن شرب القهوة يمكن أن يخفف الوزن ويجنب الإصابة بالنوع الثاني من...
قال خبراء إن علاج ضغط الدم وخفض الملح والدهون غير المشبعة يمكن أن يمنع زهاء 100...
وضع خبراء الجمعية الأوروبية للتغذية وخبراء أمراض الجهاز الهضمي، قائمة بأفضل...
قال مسؤولو صحة اتحاديون، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة سجلت 33 حالة جديدة...
يتحمس الكثيرون لممارسة الرياضة سواء للحفاظ على لياقة بدنية مناسبة أو سعيا...
يعاني الكثير من الناس من أمراض لها صلة مباشرة بالطعام وطبيعة الحياة التي...
يستعد علماء لاختبار لقاح ثوري يمكن أن يوفر الوقاية من السرطان عبر تدريب جهاز...
يمكن أن يصاب بعض الأفراد بالإغماء عند عدم وصول ما يكفي من الدم إلى الدماغ، وذلك...
كشف الدكتور محمد مخلوف استشاري أمراض الجهاز الهضمي في جامعة عين شمس المصرية عن...