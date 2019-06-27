هدم, مساكن, قرية, العراقيب, في, النقب, للمرة, 145,

هدمت آليات وجرافات ، اليوم الخميس، مساكن قرية العراقيب في النقب، وشردت سكانها للمرة الـ145 على التوالي.

وأفاد عدد من أهالي القرية أن الشرطة اقتحمت مساكنهم بحماية الجرافات والآليات التي هدمت الخيام والمساكن المصنوعة من الصفيح، وشردت الكبار والصغار وتركتهم دون مأوى رغم أحوال الطقس الحارة.