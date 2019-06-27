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احتراق روضة اطفال في ام بطين بالنقب وشبهات للحرق العمد



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تحقق شرطة النقب في ملابسات بلاغ عن حريق شب في روضة اطفال بقرية ام بطين في النقب , حيث اسفر الحريق عن اضرار جسيمة في المكان .



ومع انتشار الدخان في المكان هب اهالي القرية وعملوا معا على اخماد الحريق .


وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث علما ان هناك شبهات لاضرام النار بشكل متعمد في المكان .




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