احتراق, روضة, اطفال, في, ام, بطين, بالنقب, وشبهات, للحرق, العمد,

تحقق شرطة النقب في ملابسات بلاغ عن حريق شب في روضة اطفال بقرية ام بطين في النقب , حيث اسفر الحريق عن اضرار جسيمة في المكان .

ومع انتشار الدخان في المكان هب اهالي القرية وعملوا معا على اخماد الحريق .وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث علما ان هناك شبهات لاضرام النار بشكل متعمد في المكان .