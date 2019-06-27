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عريقات ردا على كوشنر: أنتم تدمرون شعبنا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن الخطة التي عرضها جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تدمر الشعب الفلسطيني وليست في صالحه.



وأوضح صائب عريقات أنه: "يسرقون منا الموارد والسياحة والمياه، وكوشنر لم يذكر الاحتلال والاستيطان وحل الدولتين، مشيرا إلى المجتمعون في المنامة يريدون استبدال المبادرة العربية بمجالس الاستيطان الإسرائيلية".


ونوه بأن عمالة الاقتصاد الفلسطيني وأبرز رجال الأعمال، رفضوا وقاطعوا ورشة المنامة، ولم يذهب أي شخص منهم إلى هذا المؤتمر.




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