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تسلل مواطن سوري الى جبل الشيخ واعتقاله



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تواصل سلطات الجيش الاسرائيلي التحقيق في واقعة تسلل مواطن سوري إلى منطقة جبل الشيخ الليلة الماضية.


 ولم يتم رصد هذا السوري الا بعد عبوره عدة كيلومترات ووصوله الى موقع التزلج. 

وذكرت مصادر عسكرية أن المتسلل الذي لم يكن مسلحا، هو مختل عقليا كما يبدو.




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