تسلل, مواطن, سوري, الى, جبل, الشيخ, واعتقاله,

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ابتدأت في المدينة المقدسة منذ يوم امس مهرجانات الانوار في محيط البلدة القديمة من...
هدمت آليات وجرافات ، اليوم الخميس، مساكن قرية العراقيب في النقب، وشردت سكانها...
تحقق شرطة النقب في ملابسات بلاغ عن حريق شب في روضة اطفال بقرية ام بطين في النقب ,...
لقي مواطن 42 عاما من سكان بلدة زعتره جنوب شرق بيت لحم مصرعه نتيجة انقلاب مركبته في...
اقدم مجهولون استقلوا دراجة نارية على اطلاق النار على مركبة كانت مركونة بالشارع...
اليوم الخميس 2019/06/27: يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات...
مدينة عرابة بلد الاطباء تحتفل بتخريج الكوكبة الثالثة من اطبائها بعد تخرجهم اطباء...
إجتمع صباح اليوم النائب أسامة سعدي (الجبهة والعربية للتغيير) بمدير عام سلطة...
أعلن رئيس حكومة الاسرائيلية الأسبق إيهود براك مساء الأربعاء عن عودته للحياة...
جاء في بيان صادر عن الحركة الاسلامية:"إنّ ما تسمّى صفقة القرن التي بدأت محاولات...