ناهد, السباعي, ترد, على, منتقدي, صورها, على, البحر.., صورة,

ردّت الممثلة المصرية ​ناهد السباعي​ على منتقدي صورها على البحر، والتي ظهرت فيها بالمايوه وهي مستلقية على الرمال وترفع رجليها، وتخفي وجهها بقبعة، حيث كتبت: "والنبي يا جماعة أي نقد بناء أرجوكم لكن حساب الملكين ده مش طبيعي، سيبوني اتحاسب مرة واحدة بس مع ربنا".

وكانت السباعي قد صوّرت عدداً من مشاهدها في مسلسل "مملكة إبليس"، من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، حيث تظهر كضيفة شرف خلال حلقة أو حلقتين في أحداث العمل، المقرر عرضه في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.