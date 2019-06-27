لم تتوقف تداعيات استبعاد اتحاد الكرة المصري للاعب عمرو وردة من معسكر المنتخب، الأربعاء، في خضم أزمة سلوكية تصل إلى درجة الفضيحة ارتبطت باسم اللاعب.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري على فيسبوك أن "هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، المشرف العام على المنتخب الوطني قرر استبعاد عمرو وردة من معسكر الفريق بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري للفريق".وارتبط اسم وردة، ولاعبين آخرين، بأزمة انفجرت قبل أيام تتلخص في إرسال بعض اللاعبين لعدد من الرسائل إلى فتاة مصرية، على تطبيق "إنستغرام".وأثارت الواقعة ضجة كبرى لاسيما مع إعلان الفتاة، التي تقول إنها تعمل كعارضة، تلقيها تهديدات من وردة، وهو ما نفاه مدير المنتخب إيهاب لهيطة لسكاي نيوز عربية مؤكدا أن الفتاة لم تقدم أي دليل على مزاعمها.وتلى ذلك اتهامات من العديد من الفتيات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليأتي رد اللاعب مؤكدا أن جميع الصور ومقاطع الفيديو التي انتشرت لها "مفبركة".وعقب قرار الاستبعاد خرج وردة سريعا بفيديو يعتذر فيه عما حدث، فيما شهدت مباراة منتخب مصر والكونغو الديمقراطية مساء الأربعاء لقطات أخرى مرتبطة بالواقعة.فقد أثار تضامن قائد المنتخب المصري أحمد المحمدي مع وردة الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.وكان المحمدي، عقب تسجيله هدف مصر الأول بشباك الكونغو الديمقراطية، قد توجه إلى مدرجات الجماهير وأشار بيديه الاثنين وكل يد تحمل رقم 2 ليصبح الشكل النهائي يشير إلى رقم 22، في تلميح لدعم عمرو وردة الذي كان يرتدي القميص رقم 22 في قائمة "الفراعنة".من جهته كتب نجم المنتخب المصري محمد صلاح بالإنجليزية عبر حسابه على تويتر "يحب التعامل مع النساء بأقصى احترام..".