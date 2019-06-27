أغلى, المدن, للعيش.., هونغ, كونغ, الأغلى, ومفاجأة, عربية,

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تعرضت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم إلى وعكة صحة ثانية، سببت لها...
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن الخطة...
ضربت موجة من الحر الشديد، مختلف أنحاء أوروبا مع درجات حرارة تفوق الأربعين، وتوقع...
قال مستشار الرئيس الأميركي وصهره جاريد كوشنر، إن ورشة المنامة حققت نجاحاً هائلاً...
أعلن وزير الاتصالات والإعلام الفنزويلي خورخي رودريغيز، عن إحباط مخطط لاغتيال...
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والرئيس الروسي، فلاديمير...
نشر البيت الأبيض ، ما تسمى "خطة السلام من أجل الإزدهار"، التي تعتبر الشق الاقتصادي...
قالت سلطنة عمان، الأربعاء، إنها قررت فتح بعثة دبلوماسية جديدة على مستوى سفارة في...
أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري اليوم الأربعاء أن الحكومة ومجلس النواب في...
أظهرت صورة جديدة مأساة المهاجرين الذين يحاولون عبور الحدود المكسيكية نحو...