كوشنير:, ورشة, المنامة, ليست, رشوة, وحققت, نجاحا, هائلا,

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تعرضت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم إلى وعكة صحة ثانية، سببت لها...
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن الخطة...
احتلت هونغ كونغ المركز الأول بين أغلى المدن للعيش فيها في العام 2019، بحسب تصنيف...
ضربت موجة من الحر الشديد، مختلف أنحاء أوروبا مع درجات حرارة تفوق الأربعين، وتوقع...
أعلن وزير الاتصالات والإعلام الفنزويلي خورخي رودريغيز، عن إحباط مخطط لاغتيال...
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والرئيس الروسي، فلاديمير...
نشر البيت الأبيض ، ما تسمى "خطة السلام من أجل الإزدهار"، التي تعتبر الشق الاقتصادي...
قالت سلطنة عمان، الأربعاء، إنها قررت فتح بعثة دبلوماسية جديدة على مستوى سفارة في...
أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري اليوم الأربعاء أن الحكومة ومجلس النواب في...
أظهرت صورة جديدة مأساة المهاجرين الذين يحاولون عبور الحدود المكسيكية نحو...