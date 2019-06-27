مصرع, مواطن, بانقلاب, مركبته, في, بلدة, زعتره, جنوب, بيت, لحم,

واوضح الناطق الاعلامي باسم الشرطه الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات بان المواطن ادخل لمستشفى الجمعيه العربيه في بيت جالا بحاله حرجه نتيجة تعرضه لحادث سير ولاحقا اعلن الاطباء عن وفاته.وأكد ارزيقات بان خبراء الحوادث باشروا باجراءالتحقيقات الأولية للوقوف على ملابسات وقوع الحادث .

لقي مواطن 42 عاما من سكان بلدة زعتره جنوب شرق بيت لحم مصرعه نتيجة انقلاب مركبته في ساعه متأخره من ليلة امس بواد التعامرة شرق بيت لحم.

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