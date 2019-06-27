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طمرة - اطلاق نار على سيارة دون اصابات



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اقدم مجهولون استقلوا دراجة نارية على اطلاق النار على مركبة كانت مركونة بالشارع الرئيسي بمدينة طمرة فجر اليوم الخميس  .


حيث تسبب الحادث باضرار للمركبة ، هذا ولم يبلغ عن اصابات.


 الشرطة باشرت التحقيق .




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