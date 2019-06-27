طمرة - اطلاق نار على سيارة دون اصابات

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حيث تسبب الحادث باضرار للمركبة ، هذا ولم يبلغ عن اصابات.الشرطة باشرت التحقيق .

اقدم مجهولون استقلوا دراجة نارية على اطلاق النار على مركبة كانت مركونة بالشارع الرئيسي بمدينة طمرة فجر اليوم الخميس .

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