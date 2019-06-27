طمرة - اطلاق نار على سيارة دون اصابات

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لقي مواطن 42 عاما من سكان بلدة زعتره جنوب شرق بيت لحم مصرعه نتيجة انقلاب مركبته في...
اليوم الخميس 2019/06/27: يكون الجو حاراً الى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات...
مدينة عرابة بلد الاطباء تحتفل بتخريج الكوكبة الثالثة من اطبائها بعد تخرجهم اطباء...
إجتمع صباح اليوم النائب أسامة سعدي (الجبهة والعربية للتغيير) بمدير عام سلطة...
أعلن رئيس حكومة الاسرائيلية الأسبق إيهود براك مساء الأربعاء عن عودته للحياة...
جاء في بيان صادر عن الحركة الاسلامية:"إنّ ما تسمّى صفقة القرن التي بدأت محاولات...
يستدل من استطلاع للرأي العام نشرته القناة الثالثة عشرة أنه لو أجريت الانتخابات...
جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة المروج:"خلال نشاط للشرطة في بلدة عين ماهل...
عاد السفير الأمريكي في اورشليم القدس ديفيد فريدمان وأكد انه يحق لإسرائيل ضم أراض...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تحقق في ظروف...