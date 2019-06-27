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فنزويلا - إحباط محاولة انقلاب ومخطط لاغتيال الرئيس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن وزير الاتصالات والإعلام الفنزويلي خورخي رودريغيز، عن إحباط مخطط لاغتيال الرئيس الشرعي المنتخب نيكولاس مادورو والانقلاب على السلطات الشرعية في فنزويلا.



وقال رودريغيز في مؤتمر صحفي بثته قناة "تيليسور": "لدينا مقاطع فيديو تدل على نقل الأسلحة والمال لتنفيذ الانقلاب".


وأشار الوزير رودريغيز، إلى أن المتآمرين أرادوا الاستيلاء على مستودعات الأسلحة والمطار العسكري، ثم مهاجمة السجن لإطلاق سراح وزير الدفاع السابق راؤول بادويل، الذي حكم عليه في عام 2009 بالسجن لمدة طويلة في قضية فساد، وتنصيبه رئيسا لفنزويلا.


وأوضح رودريغيز، أن خصوم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو استأجروا مرتزقة أجانب لقتل رئيس الدولة الحالي.




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