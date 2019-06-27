فنزويلا - إحباط محاولة انقلاب ومخطط لاغتيال الرئيس

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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والرئيس الروسي، فلاديمير...
نشر البيت الأبيض ، ما تسمى "خطة السلام من أجل الإزدهار"، التي تعتبر الشق الاقتصادي...
قالت سلطنة عمان، الأربعاء، إنها قررت فتح بعثة دبلوماسية جديدة على مستوى سفارة في...
أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري اليوم الأربعاء أن الحكومة ومجلس النواب في...
أظهرت صورة جديدة مأساة المهاجرين الذين يحاولون عبور الحدود المكسيكية نحو...
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بتلقي رد "كاسح"، في حال وجهت أي ضربة ضد "أي...
قال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران إن المقترح الأمريكي للحوار مجرد...
قال وزير الدولة السعودي محمد الشيخ، إن الخطة الاقتصادية التي طرحها جاريد كوشنر...
توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، أن يحدث كسوف كلي...
أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، أن الأزمة المالية التي نواجهها اليوم هي بسبب...