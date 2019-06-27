صور - سلاف فواخرجي بإطلالة غجرية وسط الطبيعة.

فاجأت الممثلة السورية ​سلاف فواخرجي​ متابعيها، عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، بصور من آخر جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت فواخرجي في الصور بـإطلالة جديدة في شكل غجرية وسط الطبيعة، ولاقت الصور إعجاب متابعيها، وانهالت عليها التعليقات المثنية على جمالها.من ناحية أخرى، تواصل فواخرجي تصوير مشاهدها في مسلسل "خط ساخن"، والمقرر عرضه خلال الأيام المقبلة، من بطولة، حسين فهمي، صلاح عبد الله، ونضال الشافعي، كما إنضمت لمسلسل "بت القبايل"، من بطولة سمية الخشاب، عمرو عبد الجليل، ومحمود عبد المغني.