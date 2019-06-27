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في حادثة فريدة من نوعها، تسلل دب إلى منزل في ولاية مونتانا الأمريكية وأغلق الباب...
كشفت "كاديلاك" منذ مدة عن النموذج الجديد من سيارات XT5 التي تعتبر من أكثر سيارات...
عاشت تيفاني آدمز لحظات من الرعب على متن طائرة، بعدما إنصرف الركاب والمضيفون،...
أثارت مقاطع فيديو وصور منشورة بشأن انتشار أكل الكلاب في الأردن غضبا واستنكارا...
أثارت مقاطع فيديو وصور منشورة بشأن انتشار أكل الكلاب في الأردن غضبا واستنكارا...
أعلنت أكبر مجموعة للحفاظ على البيئة في إيطاليا ضرورة وضع مدينة البندقية على قائمة...
يخضع شاب عربي للمحاكمة في مدينة الشارقة الإماراتية بتهمة إرسال رسائل "واتس أب"...
أسعفت فتاة يافعة إلى المستشفى إثر إصابتها بعضة حادة من أسد بحر قفز عليها أثناء...
قضى كلب وفي عدة أيام أمام سرير فارغ لصاحبه المتوفى، في مستشفى بولاية نيوجرسي...
أظهرت دراسة أن الأنهار الجليدية بجبال الهيمالايا تذوب منذ بداية القرن الحالي...