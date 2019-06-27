"ميسي, الإيراني", ينفي, استغلال, 20, فتاة, جنسيا!,

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بات نادي برشلونة الإسباني، معرضًا لتلقي عقوبة قاسية، بسبب البرازيلي نيمار دا...
تتجه الأنظار الليلة إلى ملعب القاهرة الدولي، الذي سيكون مسرحا لمواجهة منتخب مصر...
وجه نجم ريال مدريد الإسباني كريم بنزيما، صاحب الأصول الجزائرية، رسالة دعم...
قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن إدارة ريال مدريد تخلت عن فكرة التعاقد مع النجم...
رغم خروجه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا فإن برشلونة الإسباني تصدر تصنيف الأندية...
اقترب الظهير البرازيلي أليكس ساندرو، لاعب يوفنتوس، من الرحيل عن آليانز ستاديوم،...
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن موقف ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي...
كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الثلاثاء، عن تحرك جديد من جانب ريال مدريد، من أجل...
أفادت تقارير صحفية، بأن مانشستر يونايتد الإنجليزي رفض الاستغناء عن لاعبه...
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن تطور جديد في الانتقال المحتمل...