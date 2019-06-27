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البيت الأبيض ينشر رسمياً الشق الاقتصادي من صفقة القرن



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 نشر البيت الأبيض ، ما تسمى "خطة السلام من أجل الإزدهار"، التي تعتبر الشق الاقتصادي من صفقة القرن.



وتتحدث الخطة المكونة من 40 صفحة عن الجانب الاقتصادي وتطوير الخدمات للشعب الفلسطيني، حيث تتكون من ثلاثة فصول رئيسية، وهي:


الفصل الأول: إطلاق العنان للإمكانيات الإقتصادية، من خلال تعزيز نمو القطاع الخاص والسياحة والزراعية والاسكان والتصنيع والمواد الطبيعية، وغيرها.


الفصل الثاني: تمكين الشعب الفلسطيني عبر التعليم من تعزيز خدمات التعليم وجودته وتنمية القوى العاملة وتحسين جودة الرعاية الصحية والرياضة والفنون والخدمات البلدية غيرها.


الفصل الثالث: تعزيز الحوكمة الفلسطينية، من خلال خلق بيئة عمل أفضل، وحقوق ملكية وإطار قانوني وضريبي وتبادل تجاري دولي واستثمار اجنبي مباشروتعزيز الحكومة الفلسطينية من خلال بناء المؤسسسات واستقلال القضاء والمسائلة والشفافية والمجتمع المدني والحوكمة وغيرها.


يشار إلى أن هذه الخطة التي تم عرضها لأول مرة اليوم، تأتي عقب عقد ورشة البحرين التي بدأت 




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