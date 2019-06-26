عرابة, تحتفل, بتخريج, الكوكبة, الثالثة, من, اطبائها,

مدينة عرابة بلد الاطباء تحتفل بتخريج الكوكبة الثالثة من اطبائها بعد تخرجهم اطباء من جامعة مولدوفا وجامعة دنيبرو بتروفسك الاوكرانية ومن جامعة ياش الرومانية , حيث تحتفل عرابة بتخريج الكوكبة الثالثة من اطبائها وهم : الطبيب رشاد عجاج محمد نجار والطبيب طارق لطف عريطي نصار والطبيب تامر محمد ياسين مبروك لعرابة بانجازات ابنائها .

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