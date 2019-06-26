عرابة, تحتفل, بتخريج, الكوكبة, الثالثة, من, اطبائها,

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إجتمع صباح اليوم النائب أسامة سعدي (الجبهة والعربية للتغيير) بمدير عام سلطة...
أعلن رئيس حكومة الاسرائيلية الأسبق إيهود براك مساء الأربعاء عن عودته للحياة...
جاء في بيان صادر عن الحركة الاسلامية:"إنّ ما تسمّى صفقة القرن التي بدأت محاولات...
يستدل من استطلاع للرأي العام نشرته القناة الثالثة عشرة أنه لو أجريت الانتخابات...
جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة المروج:"خلال نشاط للشرطة في بلدة عين ماهل...
عاد السفير الأمريكي في اورشليم القدس ديفيد فريدمان وأكد انه يحق لإسرائيل ضم أراض...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تحقق في ظروف...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر - المتحدث الرسمي باسم سلطة الاطفاء...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تلقى مركز الشرطة...
بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر - المتحدث الرسمي باسم سلطة الاطفاء والانقاذ: تمّ...