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عرابة تحتفل بتخريج الكوكبة الثالثة من اطبائها



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



مدينة عرابة بلد الاطباء تحتفل بتخريج الكوكبة الثالثة من اطبائها بعد تخرجهم اطباء من جامعة مولدوفا وجامعة دنيبرو بتروفسك الاوكرانية ومن جامعة ياش الرومانية , حيث تحتفل عرابة بتخريج الكوكبة الثالثة من اطبائها وهم : الطبيب رشاد عجاج محمد نجار والطبيب طارق لطف عريطي نصار والطبيب تامر محمد ياسين مبروك لعرابة بانجازات ابنائها .




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