السعدي, يجتمع, بمدير, عام, سلطة, البريد, من, أجل, حل, قضية, الجديدة, المكر, وقضايا, مهمة, أخرى,

إجتمع صباح اليوم النائب أسامة سعدي (الجبهة والعربية للتغيير) بمدير عام سلطة البريد السيد داني چولدشتين حيث بحثا خلال الجلسة قضايا مهمة تتعلق بفروع البريد والخدمات البريدية في البلدات العربية وعلى رأسها قضية فرع البريد في الجديدة المكر، حيث طالب النائب السعدي إيجاد حل عاجل وفوري لهذه القضية المهمة، ووعدَ مدير عام سلطة البريد معالجة هذه القضية خلال الأيام القريبة. وتم الإتفاق بين الإثنين على تعيين موعد لزيارة قرية الجديدة المكر مع المدير العام وطاقم مهني من سلطة البريد بالتنسيق مع المجلس المحلي في القرية بهدف التوصل إلى حل جذري في هذه القضية. كما وتمت مناقشة قضية فتح فرع إضافي للبريد في حي خلّة الشريف في طمرة من أجل خدمة أهالي طمرة وكابول على ضوء الوضع الصعب وحملة الإحتجاج العادلة من قبل الأهالي في طمرة. ويذكر أن هذه الجلسة هي إستمرار لسلسلة الجلسات التي قام بها سابقاً النائب السعدي مع إدارة سلطة البريد بهذا الخصوص. كما وطالب النائب السعدي بوضع جهاز خدمات مصرفية (כספומט) في معبر الجلمة في جنين لخدمة آلاف الطلاب في الجامعة العربية الأمريكية وكذلك الأهالي التي تتوافد إلى جنين يومياً. وقد تجاوب مدير سلطة البريد مع هذا الطلب وأبدى إستعداده لإخراج هذا الأمر إلى حيّز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.وأيضاً تمت المصادقة على طلب السعدي بزيادة عدد صناديق البريد في إكسال، وأكدّ السعدي بأنه سيتم ترتيب زيارة قريبة لعدة قرى عربية مع مسؤولي البريد للإطّلاع عن كثب على وضع الخدمات البريدية والعمل على تحسينها.