استطلاع:معسكر, الوسط, واليسار, يتفوق, على, معسكر, اليمين,

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جاء في بيان صادر عن الحركة الاسلامية:"إنّ ما تسمّى صفقة القرن التي بدأت محاولات...
جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة المروج:"خلال نشاط للشرطة في بلدة عين ماهل...
عاد السفير الأمريكي في اورشليم القدس ديفيد فريدمان وأكد انه يحق لإسرائيل ضم أراض...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تحقق في ظروف...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر - المتحدث الرسمي باسم سلطة الاطفاء...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تلقى مركز الشرطة...
بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر - المتحدث الرسمي باسم سلطة الاطفاء والانقاذ: تمّ...
قام جناةٌ مُلثّمون بتنفيذ عمليّة سطوّ مُسلّح استهدفت محلًّا للمجوهرات في قرية...
توجه النائب الجبهوي د. يوسف جبارين برسالةٍ مستعجلة الى المستشار القضائي للحكومة،...
رد السيد حاييم بيباس، رئيس مركز السلطات المحلية، على ما نشرته وزارة العمل والرفاه...