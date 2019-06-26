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استطلاع:معسكر الوسط واليسار يتفوق على معسكر اليمين



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يستدل من استطلاع للرأي العام نشرته القناة الثالثة عشرة أنه لو أجريت الانتخابات اليوم، لحصل معسكر الوسط واليسار على أغلبية واحد وستين مقعدًا برلمانيًا. ويُظهر الاستطلاع حصول كل من الحزبين الكبيرين - الليكود و"كاحول لافان" - على اثنين وثلاثين مقعدًا.

ويأتي ذلك بدون حزب إسرائيل بيتنا برئاسة أفيغدور ليبرمان. فيما تحصل الكتلة اليمينية على 52 مقعدًا في الكنيست. كما أظهر الاستطلاع أن حزب إيهود باراك الجديد سيحصل على ستة مقاعد وأن القائمة المشتركة ستحصل على 12 مقعدًا.
استطلاع:معسكر الوسط واليسار يتفوق على معسكر اليمين




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