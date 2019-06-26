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مناوشات بين الشرطة والمواطنين في عين ماهل بسبب مخالفة سير



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جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة المروج:"خلال نشاط للشرطة في بلدة عين ماهل قام سائق بقيادة سيارته في المسلك المعاكس لحركة السير ، الشرطة اوقفت السائق الذي هاجم رجال الشرطة وحاول الاعتداء عليهم ".

واضاف بيان الشرطة:"احد افراد الشرطة شعر بالخطر واستعمل مسدس كهرباء واعتقل السائق المشتبه ، الشرطة باشرت التحقيق ".

مناوشات بين الشرطة والمواطنين في عين ماهل بسبب مخالفة سير




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