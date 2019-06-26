مناوشات, بين, الشرطة, والمواطنين, في, عين, ماهل, بسبب, مخالفة, سير,

واضاف بيان الشرطة:"احد افراد الشرطة شعر بالخطر واستعمل مسدس كهرباء واعتقل السائق المشتبه ، الشرطة باشرت التحقيق ".
واضاف بيان الشرطة:"احد افراد الشرطة شعر بالخطر واستعمل مسدس كهرباء واعتقل السائق المشتبه ، الشرطة باشرت التحقيق ".
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يستدل من استطلاع للرأي العام نشرته القناة الثالثة عشرة أنه لو أجريت الانتخابات...
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جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر - المتحدث الرسمي باسم سلطة الاطفاء...
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بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر - المتحدث الرسمي باسم سلطة الاطفاء والانقاذ: تمّ...
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