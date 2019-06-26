مناوشات, بين, الشرطة, والمواطنين, في, عين, ماهل, بسبب, مخالفة, سير,

جاء في بيان صادر عن الناطقة بلسان شرطة المروج:"خلال نشاط للشرطة في بلدة عين ماهل قام سائق بقيادة سيارته في المسلك المعاكس لحركة السير ، الشرطة اوقفت السائق الذي هاجم رجال الشرطة وحاول الاعتداء عليهم ".

واضاف بيان الشرطة:"احد افراد الشرطة شعر بالخطر واستعمل مسدس كهرباء واعتقل السائق المشتبه ، الشرطة باشرت التحقيق ".