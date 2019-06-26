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السفير الامريكي : سيناريو انسحاب اسرائيل من كافة المناطق غير وارد "



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عاد السفير الأمريكي في اورشليم القدس ديفيد فريدمان وأكد انه يحق لإسرائيل ضم أراض في يهودا والسامرة. وفي حديث مع إذاعة جيش الدفاع صباح اليوم اعرب عن استغرابه لاثارة تصريحاته السابقة بهذا الخصوص زوبعة. وقال فريدمان ان الجميع يدرك انه لا سيناريو تنسحب فيه إسرائيل من جميع يهودا والسامرة، مضيفا ان هذا الرأي لا يخالف السياسات الامريكية

وتابع السفير فريدمان يقول ان الادارة الامريكية لم تتلق اي خطة من اسرائيل بهذا الخصوص وسيتم تناول هذا الموضوع في الموقت المناسب .
السفير الامريكي : سيناريو انسحاب اسرائيل من كافة المناطق غير وارد "




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