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الرئيسية | رياضة عالمية



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برشلونة مهدد بعقوبة قاسية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بات نادي برشلونة الإسباني، معرضًا لتلقي عقوبة قاسية، بسبب البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنه إذا ثبت دخول برشلونة في مفاوضات مع نيمار، للحصول على خدماته في الموسم المقبل، فإن النادي الكتالوني سيتعرض لعقوبة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.
ويسمح الفيفا للأندية بالتحدث مباشرة مع لاعبي الفرق الأخرى، إذا كان اللاعب في الأشهر الستة الأخيرة من عقده.
ويمتد عقد نيمار مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2022، وهو ما يدين التحركات الأخيرة لمسؤولي النادي الكتالوني، لإعادة اللاعب البرازيلي إلى الكامب نو، دون علم ناديه الفرنسي.
يذكر أن العديد من التقارير الإسبانية أكدت أن برشلونة توصل إلى اتفاق مع نيمار حول راتبه السنوي وشروط التعاقد، ويتبقى فقط إقناع مسئولي باريس سان جيرمان بإتمام الصفقة.
برشلونة مهدد بعقوبة قاسية




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