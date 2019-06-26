تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-26 19:30:38 السفير الامريكي : سيناريو انسحاب اسرائيل من كافة المناطق غير وارد " |  2019-06-26 19:00:01 برشلونة مهدد بعقوبة قاسية |  2019-06-26 18:27:54 العثور على جثة في البحر قبالة ساحل عتليت |  2019-06-26 18:07:37 حريق قرب مبنى قيادة الجبهة الداخلية في الناصرة |  2019-06-26 18:03:39 غرق طفل في بركة سباحة قرب القدس وحالته خطيرة |  2019-06-26 17:54:31 إندلاع حريق في أحراش بيت كيشت |  2019-06-26 17:50:56 عودة يبرق رسالة مستعجلة للقائد العام للشرطة يحملها مسؤولية انفلات العنف‎ |  2019-06-26 17:49:29 بلدية العفولة تمنع دخول العرب لمتنزهها والنائب جبارين يطالب بإلغاء القرار |  2019-06-26 17:48:23 بيباس يرد على ما نشرته وزارة العمل والرفاه الاجتماعي بشأن الأمان في ورشات العمل |  2019-06-26 17:45:57 قسم الاستشارة والتشريع يعقد لأول مرة مؤتمراً خاصاً بموضوع المجتمع العربي في مدينة أم الفحم |  2019-06-26 17:39:48 سلطنة عمان تقرر فتح سفارة في فلسطين |  2019-06-26 17:34:20 اصابة حرجة لشاب جراء حادث عمل في بيت شيمش |  2019-06-26 15:37:41 الحريري يعلن رفض لبنان "صفقة القرن" بحكم الدستور |  2019-06-26 15:34:28 الصورة التي هزت العالم |  2019-06-26 14:05:54 إنذار أخير من ترامب: سأمحو إيران في حال تعرضت "لأي شيء أمريكي" |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

حريق قرب مبنى قيادة الجبهة الداخلية في الناصرة



  |     |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر - المتحدث الرسمي باسم سلطة الاطفاء والانقاذ:

عملت طواقم اطفاء وانقاذ من محطة الناصرة على اخماد حريق شبّ في منطقة أشواك وحرش بالقرب من معسكر قيادة الجبهة الداخلية في مدينة الناصرة، كما تمّ ارسال 4 طائرات للمساعدة في اخماد الحريق.
وعمل رجال الإطفاء على السيطرة على النيران في ظل الاجواء شديدة الحرارة والرياح في المكان، حيث تمّ التأكد من عدم اقتراب النيران من مبنى الجبهة الداخلية والبيوت القريبة.




كلمات متعلقة

حريق, قرب, مبنى, قيادة, الجبهة, الداخلية, في, الناصرة,

تابعونــا

السفير الامريكي : سيناريو انسحاب اسرائيل من كافة المناطق غير وارد " السفير الامريكي : سيناريو انسحاب اسرائيل من كافة المناطق غير وارد " 2019-06-26 | 19:30:38

عاد السفير الأمريكي في اورشليم القدس ديفيد فريدمان وأكد انه يحق لإسرائيل ضم أراض...

العثور على جثة في البحر قبالة ساحل عتليت العثور على جثة في البحر قبالة ساحل عتليت 2019-06-26 | 18:27:54

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تحقق في ظروف...

غرق طفل في بركة سباحة قرب القدس وحالته خطيرة غرق طفل في بركة سباحة قرب القدس وحالته خطيرة 2019-06-26 | 18:03:39

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تلقى مركز الشرطة...

إندلاع حريق في أحراش بيت كيشت إندلاع حريق في أحراش بيت كيشت 2019-06-26 | 17:54:31

بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر - المتحدث الرسمي باسم سلطة الاطفاء والانقاذ: تمّ...

عودة يبرق رسالة مستعجلة للقائد العام للشرطة يحملها مسؤولية انفلات العنف‎ عودة يبرق رسالة مستعجلة للقائد العام للشرطة يحملها مسؤولية انفلات العنف‎ 2019-06-26 | 17:50:56

قام جناةٌ مُلثّمون بتنفيذ عمليّة سطوّ مُسلّح استهدفت محلًّا للمجوهرات في قرية...

بلدية العفولة تمنع دخول العرب لمتنزهها والنائب جبارين يطالب بإلغاء القرار بلدية العفولة تمنع دخول العرب لمتنزهها والنائب جبارين يطالب بإلغاء القرار 2019-06-26 | 17:49:29

توجه النائب الجبهوي د. يوسف جبارين برسالةٍ مستعجلة الى المستشار القضائي للحكومة،...

بيباس يرد على ما نشرته وزارة العمل والرفاه الاجتماعي بشأن الأمان في ورشات العمل بيباس يرد على ما نشرته وزارة العمل والرفاه الاجتماعي بشأن الأمان في ورشات العمل 2019-06-26 | 17:48:23

رد السيد حاييم بيباس، رئيس مركز السلطات المحلية، على ما نشرته وزارة العمل والرفاه...

قسم الاستشارة والتشريع يعقد لأول مرة مؤتمراً خاصاً بموضوع المجتمع العربي في مدينة أم الفحم قسم الاستشارة والتشريع يعقد لأول مرة مؤتمراً خاصاً بموضوع المجتمع العربي في مدينة أم الفحم 2019-06-26 | 17:45:57

عَقدت أمس (25.6.18) ، دائرة الإستشارة والتشريع التابعة لوزارة العدل لأول مرة مؤتمراً...

اصابة حرجة لشاب جراء حادث عمل في بيت شيمش اصابة حرجة لشاب جراء حادث عمل في بيت شيمش 2019-06-26 | 17:34:20

أصيب عامل بناء عصر اليوم جراء سقوط جسم ثقيل عليه في ورشة بناء بمدينة بيت شيمش...

اصابة متوسطة لسائق اثر انقلاب سيارة قرب كفرمندا اصابة متوسطة لسائق اثر انقلاب سيارة قرب كفرمندا 2019-06-26 | 12:20:34

أسفر حادث طرق بين سيارة خصوصية وشاحنة على الشارع الرئيسي المؤدي لقرية كفرمندا ظهر...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مقدسيان يهودي قتل خلال على شابة ملهى ليلي القدس البلدة القديمة طفل رضيع نسي داخل سيارة رهط مدينة الشرطة مستشفى سوروكا بئر السبع اسعاف مجلس الوزراء يصادق على تعيين المحامية مريم كبها مفوضة قطرية شؤون المساواة في فرص العمل‎مجهولون اقتحام بيت دير حنا ضرب مبرح عصي الشرطة تحقق مستشفى رمبام حيفا ام الفحم بيت مهجور حريق اندلاع النيران اضرار دون اصابات تذكر حي المحاجنة اطفاء اخماد عمال مدرسة ثانوية الزرازير تحتفل احتفال تخريج الفوج 27 بث مباشر ليفربول تشيلسي مباراة دوري انجليزي محمد قريناوي طالب طب حادث طرق مروع رهط رومانيا مثواه الاخير تشييع جنازة مختبر تنمية مخدرات ماريحوانا بيت في مدينة حيفا الشرطة اعتقال مشتبه ضبط تفتيش مصادرة معدات تنمية ري زراعة مخدرات اكستازي حشيش الطيبة ضبط كمية الشرطة اعتقال مشتبه لمار يوسف قط عبلين تشييع جثمان الطفلة تتشح سواد سيارة داخل نسيانها بقيت ساعات روسيةمحجبةلقباجملعيونجمالأمر حظر نشر تفاصيل القتل المزدوج في قرية عبلين النابلسي ابراهيم محمد اطلاق نار اصابه خطيرة شاب سقط من علو 5 امتار في كفر ياسيف الجديدة المكرطمرة لدغة افعى سامة عامل مستشفى زهراوي طاقم طبي مدينة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com