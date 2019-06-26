حريق, قرب, مبنى, قيادة, الجبهة, الداخلية, في, الناصرة,

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر - المتحدث الرسمي باسم سلطة الاطفاء والانقاذ:

عملت طواقم اطفاء وانقاذ من محطة الناصرة على اخماد حريق شبّ في منطقة أشواك وحرش بالقرب من معسكر قيادة الجبهة الداخلية في مدينة الناصرة، كما تمّ ارسال 4 طائرات للمساعدة في اخماد الحريق.وعمل رجال الإطفاء على السيطرة على النيران في ظل الاجواء شديدة الحرارة والرياح في المكان، حيث تمّ التأكد من عدم اقتراب النيران من مبنى الجبهة الداخلية والبيوت القريبة.