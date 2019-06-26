غرق, طفل, في, بركة, سباحة, قرب, القدس, وحالته, خطيرة,

هذا ويقدم طاقم طبي من نجمة داود الحمراء العلاج الطبي للطفل حيث وصفت حالته بالصعبة.
تم استدعاء محققي الشرطة الى المكان.
مرفقة صورة - تصوير شعبة الإعلام
هذا ويقدم طاقم طبي من نجمة داود الحمراء العلاج الطبي للطفل حيث وصفت حالته بالصعبة.
تم استدعاء محققي الشرطة الى المكان.
مرفقة صورة - تصوير شعبة الإعلام
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