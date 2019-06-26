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غرق طفل في بركة سباحة قرب القدس وحالته خطيرة



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تلقى مركز الشرطة بلاغ عن طفل عمره حوالي عامين قد غرق في بركة سباحة خاصة في غوش عتصيون.

هذا ويقدم طاقم طبي من نجمة داود الحمراء العلاج الطبي للطفل حيث وصفت حالته بالصعبة.

تم استدعاء محققي الشرطة الى المكان.

مرفقة صورة - تصوير شعبة الإعلام

غرق طفل في بركة سباحة قرب القدس وحالته خطيرة




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