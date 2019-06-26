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إندلاع حريق في أحراش بيت كيشت



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بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر - المتحدث الرسمي باسم سلطة الاطفاء والانقاذ:

تمّ استلام بلاغ في غرفة العمليات التابعة للواء الشمالي حول إندلاع حريق بمنطقة أشواك وأشجار في أحراش بيت كيشت، حيث هرعت الى المكان 5 طواقم اطفاء وانقاذ، إلى جانب ارسال تعزيزات جوية مكوّنة من 4 طائرات اطفاء للمساعدة في اخماد الحريق والسيطرة على النيران.
إندلاع حريق في أحراش بيت كيشت




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