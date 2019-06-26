بيباس, يرد, على, ما, نشرته, وزارة, العمل, والرفاه, الاجتماعي, بشأن, الأمان, في, ورشات, العمل,

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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تلقى مركز الشرطة...
بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر - المتحدث الرسمي باسم سلطة الاطفاء والانقاذ: تمّ...
قام جناةٌ مُلثّمون بتنفيذ عمليّة سطوّ مُسلّح استهدفت محلًّا للمجوهرات في قرية...
توجه النائب الجبهوي د. يوسف جبارين برسالةٍ مستعجلة الى المستشار القضائي للحكومة،...
عَقدت أمس (25.6.18) ، دائرة الإستشارة والتشريع التابعة لوزارة العدل لأول مرة مؤتمراً...
أصيب عامل بناء عصر اليوم جراء سقوط جسم ثقيل عليه في ورشة بناء بمدينة بيت شيمش...
أسفر حادث طرق بين سيارة خصوصية وشاحنة على الشارع الرئيسي المؤدي لقرية كفرمندا ظهر...
ضربت هزة أرضية ظهر اليوم الأربعاء، منطقة البحر الميت والمناطق المجاورة...
جاء في بيان صادر عن الأب رائد أبو ساحلية كاهن رعية اللاتين في الرينة :" بعد ما حلَّ...
استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، سفير جمهورية تشيلي في تل أبيب، لجلسة تم...