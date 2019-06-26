بيباس, يرد, على, ما, نشرته, وزارة, العمل, والرفاه, الاجتماعي, بشأن, الأمان, في, ورشات, العمل,

رد السيد حاييم بيباس، رئيس مركز السلطات المحلية، على ما نشرته وزارة العمل والرفاه الاجتماعي، بشأن إجراءات الأمان في مواقع البناء وورشات العمل، ذاكرا أن الدولة ألقت على عاتق وزارة العمل والرفاه الاجتماعي، المسؤولية الكاملة لتأمين موضوع الوقاية والأمان في ورشات العمل والبناء، وخصصت لذلك الميزانيات والملاكات المناسبة. وعلى الوزارة ان تقوم بواجبها، وإن كانت تريد تغيير الوضع عليها الجلوس معنا وترتيب الأمر بما في ذلك الميزانيات. وناشد السيد بيباس مراقب الدولة أن يحقق بالأمر. وقد وردت أقوال السيد بيباس، في نطاق مؤتمر منظمة مراقبي السلطات المحلية في تل أبيب صباح اليوم.