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سلطنة عمان تقرر فتح سفارة في فلسطين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قالت سلطنة عمان، الأربعاء، إنها قررت فتح بعثة دبلوماسية جديدة على مستوى سفارة في فلسطين.


ووفق تغريدة للخارجية العمانية، عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، سيتوجه وفد من الوزارة إلى رام الله لمباشرة إجراءات فتح السفارة.

وأوضحت أن ذلك القرار يأتي "استمرارا لنهج السلطنة الداعم للشعب الفلسطيني".

ولم توضح الخارجية العمانية مستوى تواجدها الدبلوماسي في فلسطين.

ويتزامن إعلان السلطنة مع انعقاد اليوم الثاني والأخير لمؤتمر المنامة الذي يطرح الجانب الاقتصادي من الخطة الأمريكية للسلام بالشرق الأوسط والمعروفة باسم "صفقة القرن"، في البحرين.

والأشهر الأخيرة قالت سلطنة عمان، إنها تلعب دورا في تقريب وجهات النظر بين الفلسطينيين والإسرائيليين لحل القضية الفلسطينية.

واستضافت مسقط في أكتوبر/ تشرين أول 2018 رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعُمان والتقى بالسلطان قابوس بن سعيد في أول زيارة له إلى بلد عربي لا تربطه علاقات بتل أبيب، بخلاف استقبال الرئيس محمود عباس في لقاء منفصل آنذاك.
سلطنة عمان تقرر فتح سفارة في فلسطين




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