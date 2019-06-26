اصابة, حرجة, لشاب, جراء, حادث, عمل, في, بيت, شيمش,

أصيب عامل بناء عصر اليوم جراء سقوط جسم ثقيل عليه في ورشة بناء بمدينة بيت شيمش ووصفت حالته بالحرجة.

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غرق طفل في بركة سباحة قرب القدس وحالته خطيرة 2019-06-26 | 18:03:39 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تلقى مركز الشرطة...

إندلاع حريق في أحراش بيت كيشت 2019-06-26 | 17:54:31 بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر - المتحدث الرسمي باسم سلطة الاطفاء والانقاذ: تمّ...

عودة يبرق رسالة مستعجلة للقائد العام للشرطة يحملها مسؤولية انفلات العنف‎ 2019-06-26 | 17:50:56 قام جناةٌ مُلثّمون بتنفيذ عمليّة سطوّ مُسلّح استهدفت محلًّا للمجوهرات في قرية...

بلدية العفولة تمنع دخول العرب لمتنزهها والنائب جبارين يطالب بإلغاء القرار 2019-06-26 | 17:49:29 توجه النائب الجبهوي د. يوسف جبارين برسالةٍ مستعجلة الى المستشار القضائي للحكومة،...

بيباس يرد على ما نشرته وزارة العمل والرفاه الاجتماعي بشأن الأمان في ورشات العمل 2019-06-26 | 17:48:23 رد السيد حاييم بيباس، رئيس مركز السلطات المحلية، على ما نشرته وزارة العمل والرفاه...

قسم الاستشارة والتشريع يعقد لأول مرة مؤتمراً خاصاً بموضوع المجتمع العربي في مدينة أم الفحم 2019-06-26 | 17:45:57 عَقدت أمس (25.6.18) ، دائرة الإستشارة والتشريع التابعة لوزارة العدل لأول مرة مؤتمراً...

اصابة متوسطة لسائق اثر انقلاب سيارة قرب كفرمندا 2019-06-26 | 12:20:34 أسفر حادث طرق بين سيارة خصوصية وشاحنة على الشارع الرئيسي المؤدي لقرية كفرمندا ظهر...

هزة ارضية بقوة 3.7 تضرب منطقة البحر الميت 2019-06-26 | 12:15:56 ضربت هزة أرضية ظهر اليوم الأربعاء، منطقة البحر الميت والمناطق المجاورة...

فيديو‎ - قدس الاب رائد ابو ساحلية يرش الملح في جبل القفزة - الناصرة لطرد الشياطين بعد زيارة جوشوا 2019-06-26 | 12:22:49 جاء في بيان صادر عن الأب رائد أبو ساحلية كاهن رعية اللاتين في الرينة :" بعد ما حلَّ...