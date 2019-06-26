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اصابة حرجة لشاب جراء حادث عمل في بيت شيمش



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أصيب عامل بناء عصر اليوم جراء سقوط جسم ثقيل عليه في ورشة بناء بمدينة بيت شيمش ووصفت حالته بالحرجة.


الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت العامل للمستشفى لاستكمال العلاج .

الشرطة باشرت التحقيق .
اصابة حرجة لشاب جراء حادث عمل في بيت شيمش




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