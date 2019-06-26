اصابة, حرجة, لشاب, جراء, حادث, عمل, في, بيت, شيمش,

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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تلقى مركز الشرطة...
بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر - المتحدث الرسمي باسم سلطة الاطفاء والانقاذ: تمّ...
قام جناةٌ مُلثّمون بتنفيذ عمليّة سطوّ مُسلّح استهدفت محلًّا للمجوهرات في قرية...
توجه النائب الجبهوي د. يوسف جبارين برسالةٍ مستعجلة الى المستشار القضائي للحكومة،...
رد السيد حاييم بيباس، رئيس مركز السلطات المحلية، على ما نشرته وزارة العمل والرفاه...
عَقدت أمس (25.6.18) ، دائرة الإستشارة والتشريع التابعة لوزارة العدل لأول مرة مؤتمراً...
أسفر حادث طرق بين سيارة خصوصية وشاحنة على الشارع الرئيسي المؤدي لقرية كفرمندا ظهر...
ضربت هزة أرضية ظهر اليوم الأربعاء، منطقة البحر الميت والمناطق المجاورة...
جاء في بيان صادر عن الأب رائد أبو ساحلية كاهن رعية اللاتين في الرينة :" بعد ما حلَّ...
استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، سفير جمهورية تشيلي في تل أبيب، لجلسة تم...