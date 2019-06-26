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أظهرت صورة جديدة مأساة المهاجرين الذين يحاولون عبور الحدود المكسيكية نحو...
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بتلقي رد "كاسح"، في حال وجهت أي ضربة ضد "أي...
قال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران إن المقترح الأمريكي للحوار مجرد...
قال وزير الدولة السعودي محمد الشيخ، إن الخطة الاقتصادية التي طرحها جاريد كوشنر...
توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، أن يحدث كسوف كلي...
أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، أن الأزمة المالية التي نواجهها اليوم هي بسبب...
أعلن المفوض العام للأونروا بيير كرينبول، أن عددا من الدول قدمت تعهدات للمساهمة...
انطلقت مساء امس الثلاثاء أعمال ورشة البحرين الاقتصادية التي دعت إليها الولايات...
كشفت القناة الثانية المتلفزة مساء اليوم عن ان رئيس الكنيست يولي ادلشتاين يقوم...
تشارك المملكة العربية السعودية في مؤتمر "السلام من أجل الازدهار" التي تنظمها...