تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-26 15:37:41 الحريري يعلن رفض لبنان "صفقة القرن" بحكم الدستور |  2019-06-26 15:34:28 الصورة التي هزت العالم |  2019-06-26 14:05:54 إنذار أخير من ترامب: سأمحو إيران في حال تعرضت "لأي شيء أمريكي" |  2019-06-26 14:00:04 خامنئي : مقترح واشنطن للحوار مجرد خدعة ولن نتراجع أمام العقوبات والإهانات الأمريكية |  2019-06-26 12:20:34 اصابة متوسطة لسائق اثر انقلاب سيارة قرب كفرمندا |  2019-06-26 12:15:56 هزة ارضية بقوة 3.7 تضرب منطقة البحر الميت |  2019-06-26 12:02:11 السعودية: خطة كوشنر يمكن أن تنجح |  2019-06-26 11:55:58 مدرسة راهبات الفرنسيسكان - الناصرة تخرج فوجها ال 71 |  2019-06-26 12:22:49 فيديو‎ - قدس الاب رائد ابو ساحلية يرش الملح في جبل القفزة - الناصرة لطرد الشياطين بعد زيارة جوشوا |  2019-06-26 11:00:16 إسرائيل توبخ سفير تشيلي بسبب زيارة رئيسها الى الاقصى |  2019-06-26 10:33:30 شروط جديدة لحملة الجواز الاردني الدائم المقيمين في فلسطين |  2019-06-26 10:13:59 الذرية الإيرانية: غدا نزيد سرعة تخصيب اليورانيوم واحتياطياته |  2019-06-26 10:12:36 اعتراف نادي برشلونة برابطة رسمية في البلاد‎ |  2019-06-26 09:11:11 الليكود يعرض على بيني غانتس التناوب في رئاسة الحكومة |  2019-06-26 08:49:41 هنية: جاهزون للقاء الرئيس عباس في أي مكان |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الصورة التي هزت العالم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أظهرت صورة جديدة مأساة المهاجرين الذين يحاولون عبور الحدود المكسيكية نحو الولايات المتحدة الأمريكية، بحثا عن حياة أفضل، لكنهم وجدوا الموت غرقا، بدلًا من تحقيق حلمهم، وترصد الصور الجديدة أبا وابنته تطفو جثتهما فوق المياه بجانب إحدى ضفاف نهر "ريو جراندى"، بعدما غرقا فى مياهه، التى تمثل إحدى نقاط الحدود بين المكسيك وأمريكا


وأفادت "سكاى نيوز"، الثلاثاء، أن الأب من السلفادور واسمه أوسكار راميريز وابنته فاليريا، البالغة من العمر 23 شهرا فقط، ويمكن ملاحظة جثة الطفلة، وهى تمسك بجثة أبيها فوق المياه الضحلة، مما يشير إلى أنهما ظلا معا حتى اللحظات الأخيرة من حياتهما.


ومن جهتها، ذكرت صحيفة "لو دوك" المكسيكية، أن راميريز قطع النهر مع ابنته ثم تركها على الجانب الأمريكى من أجل العودة إلى الجانب المكسيكى، حيث تنتظر زوجته، لكن يبدو أن فاليريا أصيبت بالخوف عندما تركها والدها فحاولت اللحاق به، وهنا حدثت المأساة، إذ جرفهما التيار.


وتعيد هذه الصور إلى الأذهان قصة الطفل السورى إيلان، الذى عثر على جثته ملقاة على شاطئ تركى عام 2015، فى حادثة هزت العالم، وتبرز هذه الفاجعة، المأساة التى يعيشها المهاجرون من أمريكا الوسطى والجنوبية بحثًا عن "الحلم الأمريكى"، الذى يتحول أحيانا إلى كابوس، وفى حالات أسوأ إلى موت.


وفى الوقت نفسه، يشدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، من سياسته المناهضة للمهاجرين الذين يعبرون الحدود بطريقة غير شرعية، التى باتت تلقى انتقادات شديدة، حيث تبين أن المهاجرين يحتجزون فى ظل ظروف صعبة للغاية.


وأفادت تقارير أمريكية بأن المسؤول عن حماية الحدود الأمريكية، جون ساندرز، قدم استقالته، الثلاثاء من المنصب، دون أن يعلن سببا لذلك، لكنه قال فى مقابلة له نشرت مؤخرا، إن حماية الحدود تعانى من نقص فى الأموال، داعيا الكونجرس إلى تمرير مشروع قانون بقيمة 4.5 مليار دولار لمعالجة أزمة الحدود




كلمات متعلقة

الصورة, التي, هزت, العالم,

تابعونــا

الحريري يعلن رفض لبنان "صفقة القرن" بحكم الدستور الحريري يعلن رفض لبنان "صفقة القرن" بحكم الدستور 2019-06-26 | 15:37:41

أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري اليوم الأربعاء أن الحكومة ومجلس النواب في...

إنذار أخير من ترامب: سأمحو إيران في حال تعرضت "لأي شيء أمريكي" إنذار أخير من ترامب: سأمحو إيران في حال تعرضت "لأي شيء أمريكي" 2019-06-26 | 14:05:54

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بتلقي رد "كاسح"، في حال وجهت أي ضربة ضد "أي...

خامنئي : مقترح واشنطن للحوار مجرد خدعة ولن نتراجع أمام العقوبات والإهانات الأمريكية خامنئي : مقترح واشنطن للحوار مجرد خدعة ولن نتراجع أمام العقوبات والإهانات الأمريكية 2019-06-26 | 14:00:04

قال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران إن المقترح الأمريكي للحوار مجرد...

السعودية: خطة كوشنر يمكن أن تنجح السعودية: خطة كوشنر يمكن أن تنجح 2019-06-26 | 12:02:11

قال وزير الدولة السعودي محمد الشيخ، إن الخطة الاقتصادية التي طرحها جاريد كوشنر...

العالم على موعد مع كسوف كلي للشمس الشهر المقبل العالم على موعد مع كسوف كلي للشمس الشهر المقبل 2019-06-26 | 08:47:18

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، أن يحدث كسوف كلي...

اشتية: أزمتنا الاقتصادية بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي اشتية: أزمتنا الاقتصادية بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي 2019-06-26 | 08:46:36

أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، أن الأزمة المالية التي نواجهها اليوم هي بسبب...

"الأونروا": تقديم أكثر من 100 مليون دولار كمساعدات في مؤتمر المانحين "الأونروا": تقديم أكثر من 100 مليون دولار كمساعدات في مؤتمر المانحين 2019-06-26 | 08:43:00

أعلن المفوض العام للأونروا بيير كرينبول، أن عددا من الدول قدمت تعهدات للمساهمة...

كوشنير للفلسطينيين: ترامب لم يتخل عنكم والسلطة منعت رجال الاعمال من الحضور وتتحجج باسرائيل لتبرير مشاكلها كوشنير للفلسطينيين: ترامب لم يتخل عنكم والسلطة منعت رجال الاعمال من الحضور وتتحجج باسرائيل لتبرير مشاكلها 2019-06-26 | 05:46:47

انطلقت مساء امس الثلاثاء أعمال ورشة البحرين الاقتصادية التي دعت إليها الولايات...

نتنياهو يدرس إمكانية إلغاء الانتخابات نتنياهو يدرس إمكانية إلغاء الانتخابات 2019-06-26 | 00:01:35

كشفت القناة الثانية المتلفزة مساء اليوم عن ان رئيس الكنيست يولي ادلشتاين يقوم...

السعودية تشارك في مؤتمر البحرين السعودية تشارك في مؤتمر البحرين 2019-06-25 | 20:50:34

تشارك المملكة العربية السعودية في مؤتمر "السلام من أجل الازدهار" التي تنظمها...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع عامل عربي منطقة الناصرة سقط من ارتفاع شاهق كفر كنا اردني الاصلاصابات حادث طرق مروع بين حافلة سيارة حورة النقب سيارة حافلة النقب عماد بسام ابو سبيت عشيرة النقببثمباشراونلاينمانشسترسيتيديناموكييفيلاشوتبث مباشر دوري ابطال اوربارعنانا طعن 4 اصابات خطيرة اعتقال منفذ العملية الثانية التوالي اليوم جامعة النجاح كلية الطب الطلاب يكرمون البروفيسور سليم حاج يحى انجازاته عميد القاء ملقي الحجارة السجن 3 سنوات الكنيست تصادق على مشروع قانونمحمد سلمان ابو حامد الكسيفة ارتفاع شجار ضحايا الكسيفة عائلي وزارة الصحة طحينة الامير أديرت بشكل غير مهني مغير مسؤول جلسة استماع احباط محاولة تهريب اسلحة الاراضي الفلسطينية اعتقال عراد قرب الجنوب تيسير قبعة نائب الوطني المجلس الفلسطيني ذمة الله وفاة عن عمر ناهز 78 عاما أحمد دوابشة دوما قرية عائلته مستوطنين حرق عائلته بيته السفر الى عمرة مناسك اداء مكة المكرمة السعوديةرهط اللد بيت جن 6 ضحايا ام الفحم محاجنة اسبوع نهاية دامي طب جامعة رومانيا القريناوي محمد زبيده ضياء مأساوي محاجنة سعانضال بدارنة جمهورية الهريسة الكوميدي ستاند أب عرابة مشاركة واسعة حضور مدققي مدققو حسابات البلاد الناصرة مؤتمر الناصرة د بشارات علي سلام بلدية الناصرة سكري
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com