في حادثة فريدة من نوعها، تسلل دب إلى منزل في ولاية مونتانا الأمريكية وأغلق الباب على نفسه من الداخل.

وذكر المكتب الصحفي لشريف مقاطعة ميزولا برسالة نشرت في "فيسبوك"، أن الحادث وقع السبت الماضي 22 يونيو عندما عثر عناصر الشرطة على آثار أقدام دب أمام أحد البيوت، ولم يستطيعوا الدخول إليه لأن الباب كان موصدا من الداخل.وكسر رجال الشرطة الباب ودهشوا عندما رأوا أمامهم دبا يتثاءب على رف من رفوف خزانة الملابس في غرفة الغسيل.وألقي القبض على الدب المتسلل وأطلق سراحه في غابة محلية مجاورة. ونشرت الشرطة، بعد هذا الحادث، إعلانا يدعو المواطنين إلى إغلاق أبواب منازلهم بإحكام، لتجنب وقوع حوادث مماثلة.