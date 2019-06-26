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خامنئي : مقترح واشنطن للحوار مجرد خدعة ولن نتراجع أمام العقوبات والإهانات الأمريكية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران إن المقترح الأمريكي للحوار مجرد خدعة، مؤكدا أن الأمة الإيرانية لن تتراجع أمام العقوبات الجائرة والإهانات الأمريكية.



وفي أول تعليق له على فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات عليه وعلى مسؤولين إيرانيين آخرين، قال خامنئي: "إن أكثر المسؤولين شراسة في حكومة الولايات المتحدة يتهمون إيران ويوجهون لها الإهانات. إن الأمة الإيرانية لن تستسلم وتتراجع في مواجهة مثل هذه الإهانات".




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