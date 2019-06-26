ماذا, غيّر, المرض, بـ, إليسا, ؟,

عبرت الفنانة اليسا عن حبها للشعب المغربي وخلال وجودها في الرباط اكدت انها حين تصل الى الرباط اولا تنام لان السفر بعيد وتصل مرهقة بعدها تحب الحمام المغربي وايضا الشاب المغربي لانه صحي ولذيذ.

اليسا وبعد سؤالها عن ماذا تغير بها بعد المرض وشفائها قالت: "لا اشعر ان شيئا تغير بي فانا لا اعتبر المرض شيء حزين بحياتي ، يمكن القول اني اصبحت اقوى فالاشياء الصغيرة لم تعد تخيفني".على صعيد آخر كانت قد إختارت ​إليسا​ أن تستذكر والدها الراحل زكريا، على طريقتها بكلمات مؤثرة وبأغنية كانت خصصتها له بصوتها، فكتبت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلة: "بهدي لعيونك فرحتي ودمعاتي في عينيا... بحبك وبشتقلك وبصليلك وبشوفك بعيون كل اللي بيحبوني متل ما كنت تشوفني. بيي... ينعاد عليي بحمايتك".