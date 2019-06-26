فيديو.., رسالة, مؤثرة, من, بنزيما, لدعم, المنتخب, الجزائري,

وجه نجم ريال مدريد الإسباني كريم بنزيما، صاحب الأصول الجزائرية، رسالة دعم للمنتخب الجزائري لكرة القدم الذي استهل مشاركته في كأس أمم إفريقيا بفوز ثمين على كينيا بهدفين دون رد.

وتداولت الجماهير الجزائرية على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لبنزيما، دعم من خلاله المنتخب الجزائري وتفاعل معه خلال البطولة الإفريقية، وقال بنزيما باللغة الفرنسية: "قوة عظيمة للجزائر خلال (الكان).. واحد، اثنان، ثلاثة".ولم يكن بنزيما الوحيد فقد سبقه المدير الفني لنادي ريال مدريد زين الدين زيدان، عندما عبر عن مساندته "لمحاربي الصحراء" في البطولة التي انطلقت بمصر وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.واستغل زيدان ذو الأصول الجزائرية، وجوده بإحدى الدورات الكروية بمدينة إيكس أون بروفانس الفرنسية، ليوجه رسالة دعم لزملاء رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.وقال "زيزو" في التصريح الذي نشره موقع "أونز مونديال" الفرنسي: "أتمنى أن أرى المنتخب الجزائري يلعب بشكل جيد في بطولة أمم إفريقيا، وأن يقدم أداء يرضي الشعب الجزائري ويجعله فخورا به".