اصابة, متوسطة, لسائق, اثر, انقلاب, سيارة, قرب, كفرمندا,

طاقم اسعاف نجمة داوود الحمراء قدم له العلاج ونقله لمستشفى رمبام .فيما باشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث

أسفر حادث طرق بين سيارة خصوصية وشاحنة على الشارع الرئيسي المؤدي لقرية كفرمندا ظهر اليوم الاربعاء عن اصابة سائق السيارة الخصوصية شاب 23 عاما بصورة متوسطة.

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