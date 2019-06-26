تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-26 12:20:34 اصابة متوسطة لسائق اثر انقلاب سيارة قرب كفرمندا |  2019-06-26 12:15:56 هزة ارضية بقوة 3.7 تضرب منطقة البحر الميت |  2019-06-26 12:02:11 السعودية: خطة كوشنر يمكن أن تنجح |  2019-06-26 11:55:58 مدرسة راهبات الفرنسيسكان - الناصرة تخرج فوجها ال 71 |  2019-06-26 12:22:49 فيديو‎ - قدس الاب رائد ابو ساحلية يرش الملح في جبل القفزة - الناصرة لطرد الشياطين بعد زيارة جوشوا |  2019-06-26 11:00:16 إسرائيل توبخ سفير تشيلي بسبب زيارة رئيسها الى الاقصى |  2019-06-26 10:33:30 شروط جديدة لحملة الجواز الاردني الدائم المقيمين في فلسطين |  2019-06-26 10:13:59 الذرية الإيرانية: غدا نزيد سرعة تخصيب اليورانيوم واحتياطياته |  2019-06-26 10:12:36 اعتراف نادي برشلونة برابطة رسمية في البلاد‎ |  2019-06-26 09:11:11 الليكود يعرض على بيني غانتس التناوب في رئاسة الحكومة |  2019-06-26 08:49:41 هنية: جاهزون للقاء الرئيس عباس في أي مكان |  2019-06-26 08:47:18 العالم على موعد مع كسوف كلي للشمس الشهر المقبل |  2019-06-26 08:46:36 اشتية: أزمتنا الاقتصادية بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي |  2019-06-26 08:43:00 "الأونروا": تقديم أكثر من 100 مليون دولار كمساعدات في مؤتمر المانحين |  2019-06-26 05:46:47 كوشنير للفلسطينيين: ترامب لم يتخل عنكم والسلطة منعت رجال الاعمال من الحضور وتتحجج باسرائيل لتبرير مشاكلها |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اصابة متوسطة لسائق اثر انقلاب سيارة قرب كفرمندا



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أسفر حادث طرق بين سيارة خصوصية وشاحنة على الشارع الرئيسي المؤدي لقرية كفرمندا ظهر اليوم الاربعاء عن اصابة سائق السيارة الخصوصية شاب 23 عاما بصورة متوسطة.


طاقم اسعاف نجمة داوود الحمراء قدم له العلاج ونقله لمستشفى رمبام .


فيما باشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث




كلمات متعلقة

اصابة, متوسطة, لسائق, اثر, انقلاب, سيارة, قرب, كفرمندا,

تابعونــا

هزة ارضية بقوة 3.7 تضرب منطقة البحر الميت هزة ارضية بقوة 3.7 تضرب منطقة البحر الميت 2019-06-26 | 12:15:56

ضربت هزة أرضية ظهر اليوم الأربعاء، منطقة البحر الميت والمناطق المجاورة...

فيديو‎ - قدس الاب رائد ابو ساحلية يرش الملح في جبل القفزة - الناصرة لطرد الشياطين بعد زيارة جوشوا فيديو‎ - قدس الاب رائد ابو ساحلية يرش الملح في جبل القفزة - الناصرة لطرد الشياطين بعد زيارة جوشوا 2019-06-26 | 12:22:49

جاء في بيان صادر عن الأب رائد أبو ساحلية كاهن رعية اللاتين في الرينة :" بعد ما حلَّ...

إسرائيل توبخ سفير تشيلي بسبب زيارة رئيسها الى الاقصى إسرائيل توبخ سفير تشيلي بسبب زيارة رئيسها الى الاقصى 2019-06-26 | 11:00:16

استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، سفير جمهورية تشيلي في تل أبيب، لجلسة تم...

شروط جديدة لحملة الجواز الاردني الدائم المقيمين في فلسطين شروط جديدة لحملة الجواز الاردني الدائم المقيمين في فلسطين 2019-06-26 | 10:33:30

أعلنت دائرة الأحوال المدنية والجوازات الأردنية عن مجموعة شروطٍ جديدةٍ تخص تجديد...

الذرية الإيرانية: غدا نزيد سرعة تخصيب اليورانيوم واحتياطياته الذرية الإيرانية: غدا نزيد سرعة تخصيب اليورانيوم واحتياطياته 2019-06-26 | 10:13:59

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أنها ستزيد اعتبارا من يوم غد الخميس سرعة...

الليكود يعرض على بيني غانتس التناوب في رئاسة الحكومة الليكود يعرض على بيني غانتس التناوب في رئاسة الحكومة 2019-06-26 | 09:11:11

قال مصدر كبير في الليكود ان فكرة اجراء تناوب على رئاسة الوزراء مع رئيس حزب كاحول...

هنية: جاهزون للقاء الرئيس عباس في أي مكان هنية: جاهزون للقاء الرئيس عباس في أي مكان 2019-06-26 | 08:49:41

أجمع قادة الفصائل الوطنية والإسلامية اليوم الثلاثاء، على ضرورة مواجهة ورشة...

الاجواء حارة الى شديدة الحرارة وتحذيرات من التعرض لاشعة الشمس الاجواء حارة الى شديدة الحرارة وتحذيرات من التعرض لاشعة الشمس 2019-06-26 | 05:17:29

قالت دائرة الارصاد الجوية ان الجو اليوم الاربعاء يكون حاراً الى شديد الحرارة، ولا...

ام الغنم- وفاة الشاب ابراهيم سعايدة (22 عاما) متأثرا بجراحه ام الغنم- وفاة الشاب ابراهيم سعايدة (22 عاما) متأثرا بجراحه 2019-06-26 | 05:10:39

توفي في ساعة متأخرة من ليلة امس الاثنين ، المأسوف على شبابه المرحوم، ابراهيم صالح...

بيباس في رسالة لوزير الأمن الداخلي: تقليص الميزانيات ستضر ببرامج مكافحة العنف في المجتمع العربي بيباس في رسالة لوزير الأمن الداخلي: تقليص الميزانيات ستضر ببرامج مكافحة العنف في المجتمع العربي 2019-06-25 | 22:26:59

أبرق حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية برسالة لوزير الأمن الداخلي جلعاد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مسيرة حاشدة ذكرى يوم الارض ال 41 قرية سخنين عرابة مشاركة واسعة الالاف مشاركة واسعة مسجد بلال بن رباح عرابه صلاة التراويح مدينة رمضان شهر المسجد الاقصى المبارك يستعد لاستقبال شهر رمضان الكريم المبارك الشيخ عزام الخطيب اوقاف القدس المسجد الاقصى الجمعة الرابعة صلاة احياء ليلة القدر شفيق كبها كفر قرع لا تقتلوه مرتين تظاهرة مطالبة محاكمة القتله المجرمين المغني الفنان عامان كريستيانورونالدوهدفديربيريالمدريدانتخابات جت رئاسة عضوية اجواء انتخابية مجلس محلي فسوطة تستعد استعدادات عيد الميلاد المجيد قرية اضاءة العيد ساحة الكنيسة اقرث كنيسة مد خط كهرباء اضاءة الكنيسة عيد الميلاد شركة الكهرباء الشاب ماهر عجو من اللد اعتداء شبان يهود ضرب طعن مستشفى شرطة أمين شعبان زيارة تعزية اللد رئيس الدولة وفاة سائق سيارة اجرة اعتداء على مربية ثانوية عرعرة طالب اضراب اغلاق ادارة مدرسة استنكار احتجاج رهط . الشيخ جامع ابو يوسف الحركة الاسلامية الشق الشمالي رهط اطلاق سراحطرعان اضاءة فانوس رمضان اهالي اطفال مشاركة واسعة استقبال قرية مسيرة كشاف حادث دراجة هوائية اصابة فتى سيارة متوسطة طفيفة شرطة اسعاف مستشفى
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com