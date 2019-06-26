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هزة ارضية بقوة 3.7 تضرب منطقة البحر الميت



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



ضربت هزة أرضية ظهر اليوم الأربعاء، منطقة البحر الميت والمناطق المجاورة له.


وقالت مصادر إن هزة ضربت منطقة البحر الميت ومناطق قريبة بقوة 3.7 على سلم ريختر.

وقال سكان بالمنطقة إنهم شعروا بالهزة دون وقوع اصابات أو أضرار كبيرة.

ومنذ حوالي شهر ، ضربت هزة بلغت قوته 4.4 درجة البحر الأبيض المتوسط على بعد حوالي 210 كيلومترات إلى الغرب من حيفا.
هزة ارضية بقوة 3.7 تضرب منطقة البحر الميت




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