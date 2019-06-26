هزة, ارضية, بقوة, 3.7, تضرب, منطقة, البحر, الميت,

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أسفر حادث طرق بين سيارة خصوصية وشاحنة على الشارع الرئيسي المؤدي لقرية كفرمندا ظهر...
جاء في بيان صادر عن الأب رائد أبو ساحلية كاهن رعية اللاتين في الرينة :" بعد ما حلَّ...
استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، سفير جمهورية تشيلي في تل أبيب، لجلسة تم...
أعلنت دائرة الأحوال المدنية والجوازات الأردنية عن مجموعة شروطٍ جديدةٍ تخص تجديد...
أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أنها ستزيد اعتبارا من يوم غد الخميس سرعة...
قال مصدر كبير في الليكود ان فكرة اجراء تناوب على رئاسة الوزراء مع رئيس حزب كاحول...
أجمع قادة الفصائل الوطنية والإسلامية اليوم الثلاثاء، على ضرورة مواجهة ورشة...
قالت دائرة الارصاد الجوية ان الجو اليوم الاربعاء يكون حاراً الى شديد الحرارة، ولا...
توفي في ساعة متأخرة من ليلة امس الاثنين ، المأسوف على شبابه المرحوم، ابراهيم صالح...
أبرق حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية برسالة لوزير الأمن الداخلي جلعاد...