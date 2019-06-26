السعودية:, خطة, كوشنر, يمكن, أن, تنجح,

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توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، أن يحدث كسوف كلي...
أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، أن الأزمة المالية التي نواجهها اليوم هي بسبب...
أعلن المفوض العام للأونروا بيير كرينبول، أن عددا من الدول قدمت تعهدات للمساهمة...
انطلقت مساء امس الثلاثاء أعمال ورشة البحرين الاقتصادية التي دعت إليها الولايات...
كشفت القناة الثانية المتلفزة مساء اليوم عن ان رئيس الكنيست يولي ادلشتاين يقوم...
تشارك المملكة العربية السعودية في مؤتمر "السلام من أجل الازدهار" التي تنظمها...
انطلقت أعمال مؤتمر "الازدهار من أجل السلام" في العاصمة البحرينية المنامة، مساء...
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الثلاثاء، إن...
أكد مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون، أن دونالد ترامب يتطلع...
أعرب جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن رفضه لمبادرة السلام...