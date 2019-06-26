تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-06-26 12:20:34 اصابة متوسطة لسائق اثر انقلاب سيارة قرب كفرمندا |  2019-06-26 12:15:56 هزة ارضية بقوة 3.7 تضرب منطقة البحر الميت |  2019-06-26 12:02:11 السعودية: خطة كوشنر يمكن أن تنجح |  2019-06-26 11:55:58 مدرسة راهبات الفرنسيسكان - الناصرة تخرج فوجها ال 71 |  2019-06-26 12:22:49 فيديو‎ - قدس الاب رائد ابو ساحلية يرش الملح في جبل القفزة - الناصرة لطرد الشياطين بعد زيارة جوشوا |  2019-06-26 11:00:16 إسرائيل توبخ سفير تشيلي بسبب زيارة رئيسها الى الاقصى |  2019-06-26 10:33:30 شروط جديدة لحملة الجواز الاردني الدائم المقيمين في فلسطين |  2019-06-26 10:13:59 الذرية الإيرانية: غدا نزيد سرعة تخصيب اليورانيوم واحتياطياته |  2019-06-26 10:12:36 اعتراف نادي برشلونة برابطة رسمية في البلاد‎ |  2019-06-26 09:11:11 الليكود يعرض على بيني غانتس التناوب في رئاسة الحكومة |  2019-06-26 08:49:41 هنية: جاهزون للقاء الرئيس عباس في أي مكان |  2019-06-26 08:47:18 العالم على موعد مع كسوف كلي للشمس الشهر المقبل |  2019-06-26 08:46:36 اشتية: أزمتنا الاقتصادية بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي |  2019-06-26 08:43:00 "الأونروا": تقديم أكثر من 100 مليون دولار كمساعدات في مؤتمر المانحين |  2019-06-26 05:46:47 كوشنير للفلسطينيين: ترامب لم يتخل عنكم والسلطة منعت رجال الاعمال من الحضور وتتحجج باسرائيل لتبرير مشاكلها |

الرئيسية | اجتماعيات



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مدرسة راهبات الفرنسيسكان - الناصرة تخرج فوجها ال 71



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق






غصّت قاعة نيوغراند بالاس في الناصرة العليا بأولياء الأمور والمدعوين لحضور حفلة توزيع الشهادات على خريجات وجريجي مدرسة راهبات الفرنسيسكان في الناصرة وعددهم 105 طلاب. وتقدم الحضور سيادة المونسنيور الدكتور حنا كلداني الساميّ الاحترام والأب يوسف عيسى الموقر ورئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام ومديرة دائرة المعارف السيدة سامية بصول والسيد خالد بطو مدير دائرة الثقافة والرياضة والشباب ومديرة المدرسة ورئيستها الأخت فيليبا عرّاف ولفيف من الراهبات الفرنسيسكانيات المرسلات لقلب مريم الطاهر. 


دخل خريجو الفوج الحادي والسبعين على أنغام الموسيقى المنبعثة من كمان الفنان يوسف مخّول، قدّم الطالبان بسيم داي وكارول نجار نشيد المدرسة يا بيتي يا فرنسيسكان بمصاحبة الفرقة الموسيسقية بقيادة الأستاذ والفنان زاهي غريب والعازفين السيدين يوسف مخّول وسمير ورور والطلاب فينان نصرالله، جوليان عبده، عزمي عودة، بيسان عابد وراني دحدل. وتولت عرفة الحفلة الطالبات: سهام حلو، حنين فاهوم وربى صفوري. 


القى الأستاذ يوسف مسعد كلمة المدرسة، واستعرض انجازاتها وحصول طلابها على نسبة النجاح في امتحانات البجروت 93%، تطبيق برنامج دوكاتوس في الصف العاشر وهو عبارة عن رافعة مساعدة نحو التميز والقيادة. والقى الضوء على الفعاليات اللامنهجية الكثيرة ومنها "نعيش معاً"، والمحاضرات الثقافية، حملات التبرع لمساعدة العائلات المحتاجة، أسبوع لغتنا وتراثنا والكثير. شكر بلدية الناصرة على التعاون المثمر، وقدّم شكر المدرسة للأهل السّند في العمليتين التربوية والتعليمية. 

واوصى الخريجين أن يسلكوا طريق العلم، ويحافظوا على القيم والأخلاق الحميدة ليكونوا رسل سلام ويعودوا الى مدرستهم حاملي الشهادات الجامعية. 


تناوبت الخريجتان عدن شريف وملك خليلية على تقديم كلمة الخريجين، فشكرتا المديرة وطاقم التدريس على اتعابهم في سبيل تقديم  ما يلزمهم من دعم لانهاء الدراسة بتفوّق ودخول المعاهد العليا. وكانت الكلمة معبّرة تفيض محبة وتقديراً لمدرستهما. وقدم الخريجون باقات الورد لمربي الصفوف الثانية عشرة: الأستاذ فراس خوري والمعلمتين لميس أيوب وفاتنه مرجية ولمديرة المدرسة الأخت فيليبا عرّاف. 


القى الخريج فادي كلمة "على العهد سأبقى" احتوت على الذكريات المدرسية  باسلوب معّبر يفيض شوقاً لمدرسته. وقدّمت فرقة الدبكة المدرسية بإشراف الأستاذ الفنان مروان طاطور وادارة الأستاذ بشارة رزق لوحة فولكورية جميلة ابتزّت اعجاب الحضور. 


أما رئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام فقدم شكره للمدرسة التي تقوم برسالتها خير قيام مقدراً الجهود المباركة التي بذلتها وتبذلها رئيسة ومديرة المدرسة الأخت فيلببا عرّاف لتقدّم طلاب المنطقة عامةً والناصرة خاصةُ. فمدرسة راهبات الفرنسيسكان خرّجت الآلاف الذين  تميّزوا خلقاً وتحصيلاً وعلمياً، وتمنى للخريجين مستقبلاً زاهراً وأعلن عن الانتهاء من التخطيط لبناء جامعة عربية في الناصرة والبدء بالعمل قريباً. 

المونسنيور الدكتور حنا كلداني النائب البطريركي اللآتيني ثمّن دور مدرسة راهبات الفرنسيسكان الروحيّ والتربوي والعلمي وما تقدمه للأجيال الصاعدة بناة المستقبل، وأوصى الخريجين على متابعة تعليمهم والتحلي بالأخلاق الرفيعة وأياديهم مفتوحة للسلام لا للعنف وللمحبة لا للبغض والكراهية، عليهم أن يكونوا متسامحين يقبلون الآخر ويحترمونه. وقدّم شكره للاخت فيليبا الرئيسة والمديرة متمنياً لها وللهيئة التدريسية كل التوفيق لمتابعة رسالتهم السامية. وشكر الأستاذ يوسف مسعد على مسيرته في سلك التعليم طيلة خمسين عاماً، وتمنى له دوام الصحة والعطاء. 


تخلل الحفل فقرات فنيّة بإشراف الأستاذ الفنان زاهي غريب احتوت على عدة أغانٍ: خبطة قدمهم، يا قصص، وصلة فولكلورية، أما الأداء المنفرد للطالبات: أمل خوري، هناء ضاهر ولورد دانيال. ونالت هذه الأغاني إعجاب الحضور فصفّق طرباُ. واستعاد الخريجون ذكرياتهم بين جدران المدرسة بتقديم فيلم قاموا بتصويره واخراجه.سلّم الشهادات لخريجي صيف 2019 سيادة المونسنيور د. حنا كلداني، رئيس بلدية الناصرة، الأب يوسف عيسى، الأخت فيليبا عرّاف والأخت رينيه موسى  مديرة مدرسة راهبات الفرنسيسكان في كفركنا. 


اختتمت الحفلة بعرض كشفي رائع قدمته الفرقة الموسيسقية لسرية كشافة يسوع الناصرة في أجواء الفرح والتفاؤل بغدٍ مشرق لهؤلاء الخريجين وعددهم 105. الف مبروك




كلمات متعلقة

مدرسة, راهبات, الفرنسيسكان, -, الناصرة, تخرج, فوجها, ال, 71,

تابعونــا

"سَمِر سكول" عالمي مموّل في عطلة الصيف للوسط الدرزي والعربي "سَمِر سكول" عالمي مموّل في عطلة الصيف للوسط الدرزي والعربي 2019-06-26 | 09:03:35

بمبادرة " المشروع الوطني للتميز بالإنجليزية", البرنامج الوطني للتفوق...

تخريج مجموعة من طلاب المعهد الأكاديمي العربي للتربية بيت بيرل تخريج مجموعة من طلاب المعهد الأكاديمي العربي للتربية بيت بيرل 2019-06-24 | 11:05:53

إحتفى المعهد الأكاديمي العربي للتربية في كليّة بيت بيرل بتخريج مجموعة مميّزة من...

الثانوية التكنولوجية سخنين تخرج فوجها ال 20 الثانوية التكنولوجية سخنين تخرج فوجها ال 20 2019-06-21 | 15:08:47

احتفلت مدرسة سخنين التكنولوجية في حرم المدرسة بتخريج الفوج ال 20 والذي بلغ عدد...

مدرسة وادي النسور - أم الفحم تخرج الفوج ال 24 مدرسة وادي النسور - أم الفحم تخرج الفوج ال 24 2019-06-21 | 12:21:02

قام طاقم التَّربية الاجتماعيَّة وطاقم الإدارة ومُرَكِّز طبقة التَّواسع الأستاذ...

مدرسة البطوف الاعدادية تكرم مديرها الدكتور كمال موعد مدرسة البطوف الاعدادية تكرم مديرها الدكتور كمال موعد 2019-06-20 | 10:23:24

بحضور طاقم المعلمين والمعلمات والعاملين بمدرسة البطوف الاعدادية وبمشاركة رئيس...

اليوم - عرابة تحتفل بتخريج الكوكبة الثانية من اطبائها باكرانيا اليوم - عرابة تحتفل بتخريج الكوكبة الثانية من اطبائها باكرانيا 2019-06-20 | 09:37:48

تحتفل عرابة اليوم الخميس بتخريج الكوكبة الثانية في مدينة دينيبروبتروفسك...

الإعدادية الحديقة (أ) يافة الناصرة تكرم وتخرج طلابها الإعدادية الحديقة (أ) يافة الناصرة تكرم وتخرج طلابها 2019-06-19 | 14:55:44

أُقيم يوم الاثنين الموافق 17.6.2019 في قاعة الشريف يافة الناصرة حفل تكريم وتخريج...

تخريج طلاب صفوف التواسع، في مدرسة طرعان الإعدادية "أ" تخريج طلاب صفوف التواسع، في مدرسة طرعان الإعدادية "أ" 2019-06-19 | 08:37:08

شارك رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، في حفل تخريج طلاب صفوف التواسع، في...

سالم الثانوية في طلعة عارة تخرج الفوج 18 من طلابها سالم الثانوية في طلعة عارة تخرج الفوج 18 من طلابها 2019-06-17 | 14:55:21

نظمت إدارة مدرسة سالم الثانوية في طلعة عارة مساء امس الاحد احتفالا بحضور المئات...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شارع 6 مقطع سرعة 120 كيلو متر الساعة وادي عارة دير الاسد عبوة ناسفة أسفل استنفار الشرطة سيارةتدفيع الثمن يافة الناصرة حرق سيارات خط عبارات معادية للعرب اعتقال مشتبهون قاصرونيهود خلفية قوميةاصابة متوسطة بحادث طرق ذاتي انقلاب سيارة قرب يانوحفلفة كفر قاسم فريق كرة الشاطئ بطل البلاد دوري ثانوية كلية أورط الناصرة تخريج فوج جديد من طلابها أحمد جوفي سامي كتيلات مصرع الشابين حادث طرق مروع انقلاب سيارة حادث طرق مروع انقلاب سيارة مفرق رهط الجنوب الشرطة المستشفى رجا اغبارية اطلاق سراح ابناء البلد قيادي ام الفحم حبس منزلي بث مباشر ليفربول أستون فيلا مباراة الدوري الانجليزي كرة القدم اعتقال شخصين الكسيفة شجار عائلي دهس عمور جمعة يوسف مقتل حرق اضرام النار هدم العراقيب قرية غير المعترف بها النقب جرافات وسط غضب الاهالي حريق مسجد الجزار عكا هائل البلدة القديمة اضرار جسيمة دون اصابات السفير البريطاني اجتماع وادي عارة رؤساء مجالس محلية بلديات ديفيد كورايمريم كبها ل تعيين المحامية منصب المفوّضة الرئيسيّة تكافؤ فرص العمل
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com