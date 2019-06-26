فيديو‎ - قدس الاب رائد ابو ساحلية يرش الملح في جبل القفزة - الناصرة لطرد الشياطين بعد زيارة جوشوا

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أسفر حادث طرق بين سيارة خصوصية وشاحنة على الشارع الرئيسي المؤدي لقرية كفرمندا ظهر...
ضربت هزة أرضية ظهر اليوم الأربعاء، منطقة البحر الميت والمناطق المجاورة...
استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، سفير جمهورية تشيلي في تل أبيب، لجلسة تم...
أعلنت دائرة الأحوال المدنية والجوازات الأردنية عن مجموعة شروطٍ جديدةٍ تخص تجديد...
أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أنها ستزيد اعتبارا من يوم غد الخميس سرعة...
قال مصدر كبير في الليكود ان فكرة اجراء تناوب على رئاسة الوزراء مع رئيس حزب كاحول...
أجمع قادة الفصائل الوطنية والإسلامية اليوم الثلاثاء، على ضرورة مواجهة ورشة...
قالت دائرة الارصاد الجوية ان الجو اليوم الاربعاء يكون حاراً الى شديد الحرارة، ولا...
توفي في ساعة متأخرة من ليلة امس الاثنين ، المأسوف على شبابه المرحوم، ابراهيم صالح...
أبرق حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية برسالة لوزير الأمن الداخلي جلعاد...