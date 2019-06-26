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اصابة طفيفة لطفلين دهستهما شاحنة قرب رام الله
2019-06-26 10:56:01
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فوت شوف - اصابة طفيفة لطفلين دهستهما شاحنة قرب رام الله
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